Το καλοκαίρι πολλοί ιδιοκτήτες γάτας πιστεύουν ότι κουρεύοντας τη γάτα τους τη βοηθούν να ανακουφιστεί από τη ζέστη, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Αρχικά, τις ζεστές μέρες, πρέπει να παρέχουμε στη γάτα μας ένα δροσερό μέρος για να μένει, να μην την αφήνουμε δηλαδή, τουλάχιστον το μεσημέρι, να κυκλοφορεί σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, είναι σημαντικό να της έχουμε πάντα μπολ με δροσερό νερό, έτσι ώστε να μη διψάει και να μην κινδυνεύσει από αφυδάτωση.

Κάτι άλλο, που πρέπει να έχουμε υπόψιν μας, είναι να φροντίζουμε το τρίχωμά της, αφού το καλοκαίρι χάνει το χειμερινό και βγάζει καινούριο.

Το λάθος που δεν πρέπει να κάνουμε με το τρίχωμα της γάτας το καλοκαίρι

Αν ζούμε με έναν σκύλο, το καλοκαίρι τον πάμε συχνά για κούρεμα στον groomer, για να περιποιηθεί το τρίχωμά του. Αν έχουμε και μια γάτα, ίσως να μας πηγαίνει το μυαλό να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και σε εκείνη. Δεν είναι όμως και τόσο καλή ιδέα, μιας και χρειάζεται το τρίχωμά της όλο το χρόνο, ακόμα και το καλοκαίρι, αφού ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματός της. Το χειμώνα τη βοηθάει να κρατάει θερμότητα μέσα στο τρίχωμά της και, όπως κουλουριάζεται, παραμένει ζεστή. Αντίστοιχα, το καλοκαίρι, το τρίχωμα τη βοηθάει να κρατάει τη ζέστη έξω από το δέρμα της.

Πώς μπορούμε λοιπόν να φροντίσουμε τη γούνα του αιλουροειδούς μας; Ας δούμε μερικούς τρόπους:

Βούρτσισμα

Η γάτα είναι μάστερ στο να καθαρίζει και να περιποιείται το τρίχωμά της, παρόλ’ αυτά μπορούμε να τη βοηθήσουμε στο να απαλλαγεί από το χειμερινό, πιο εύκολα και με ασφάλεια. Αν προσπαθεί να το βγάλει μόνη της, είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν να δημιουργούνται τριχόμπαλες. Παράλληλα, μέχρι να ολοκληρώσει τη διαδικασία, θα έχουν γεμίσει τα ρούχα και τα έπιπλά μας από τρίχες. Εμείς, μπορούμε με την κατάλληλη βούρτσα, ανάλογα με το αν είναι κοντότριχη ή μακρύτριχη, να την χτενίσουμε.

Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να την έχουμε φέρει σταδιακά σε επαφή με τη βούρτσα και όχι να ξεκινήσουμε μια ωραία μέρα το χτένισμα. Το πιο πιθανό είναι να τρέξει να κρυφτεί και να φοβηθεί για πάντα τη βούρτσα. Μια καλή ιδέα είναι να της συστήσουμε το εργαλείο αυτό σιγά σιγά, αρχικά αφήνοντάς το δίπλα της, ώστε να το επεξεργαστεί και να αρχίσει να το συνηθίζει. Δεν θέλουμε να τρομάξει, αλλά να νιώθει άνετα όταν περάσει η βούρτσα το τρίχωμά της.

Επιλέγουμε ένα αγαπημένο μέρος της για να το κάνουμε, σε μια στιγμή που θα είναι ήρεμη και θα έχει έρθει για χάδια και αγκαλιές δίπλα μας. Καλό είναι να έχουμε μια αγαπημένη λιχουδιά δίπλα μας για να της δίνουμε κάθε που φορά που κάνουμε ένα βήμα προς το να συνηθίσει το βούρτσισμα. Δεν πρέπει να τη μαλώσουμε αν φύγει ή αν αντιδράσει, γιατί θα συνδέσει τη βούρτσα με κάτι αρνητικό.

Αν δείτε ότι δεν τα καταφέρνετε με τη βούρτσα, δοκιμάστε ένα γάντι που θα της κάνει και μασάζ ταυτόχρονα και είναι πιο πιθανό να το ανεχτεί, ακόμα και να το συμπαθήσει.

Κούρεμα

Αρκετοί groomers είναι εξειδικευμένοι στην περιποίηση του τριχώματος της γάτας, αρκεί να έχουμε εξοικειώσει το ζωάκι μας με τέτοιου είδους επαφή. Οι μακρύτριχες γάτες μπορεί να χρειάζονται λίγο κούρεμα, όχι ξύρισμα, κάτι που μόνο ένας επαγγελματίας μπορεί να σας πει και να σας δώσει τις κατάλληλες συμβουλές. Εμπιστευθείτε κάποιον έμπειρο, που έχει γνώσεις πάνω στις γάτες.

Μπάνιο

Ναι, ξέρουμε, ακούγεται αδύνατο και ίσως να λέτε ήδη κάτι σαν “αποκλείεται να κάτσει η δικιά μου” και το κατανοούμε. Υπάρχουν όμως και αυτές οι γάτες που μπορεί πάνω στο παιχνίδι, ή λόγω χαρακτήρα, να δεχτούν να τις κάνετε μπάνιο ή έστω να περάσετε από πάνω τους και να τους κάνετε μασάζ με μια νωπή πετσέτα. Και πάλι, μπορούμε να ρωτήσουμε έναν εξειδικευμένο στις γάτες επαγγελματία groomer. Αν προσπαθήσετε μόνοι σας, θα πρέπει να κάνετε σιγά σιγά τη δοκιμή, χωρίς να την πιέσετε ή να την τρομάξετε.

Κάθε γατούλα είναι διαφορετική, έχει άλλες ανάγκες καλλωπισμού και τη δική της προσωπικότητα. Είναι στο χέρι μας να τη βοηθήσουμε να μείνει υγιής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, φροντίζοντας να μένει σε σκιερό μέρος, να έχει άφθονο δροσερό νερό, αλλά και να δέχεται τη σωστή περιποίηση στο τρίχωμά της.

topetmou.gr