Με τις έρευνες της Αστυνομίας να βρίσκονται προς το τελικό στάδιο και τη 46χρονη να εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της, οι ανακριτές έχουν πλέον διαμορφώσει σχεδόν πλήρη εικόνα για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το ζευγάρι πριν από την απόπειρα φόνου με δράστη και αυτόχειρα τον 55χρονο αστυνομικό. Το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο αφορά τους λόγους για τους οποίους το ζευγάρι βρέθηκε έξω από το Λύκειο όπου σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 46χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η 46χρονη αναμένεται να προβεί και σε νέα χειρουργική επέμβαση, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες το επόμενο διάστημα. Η κατάσταση της υγείας της εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη αλλά σταθερή.

Οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται πλέον σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, έχουν ληφθεί οι περισσότερες και σημαντικότερες καταθέσεις από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα του ζευγαριού, με τους ανακριτές να έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα τόσο για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν όσο και για τις συχνές προστριβές που υπήρχαν μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, οι ανακριτές αναμένουν την έκδοση των σχετικών διαταγμάτων για άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και των δύο, καθώς και για έλεγχο των τραπεζικών τους λογαριασμών. Μέσα από την αξιολόγηση των στοιχείων που θα προκύψουν, οι Αρχές ευελπιστούν να συμπληρώσουν τα τελευταία κομμάτια του παζλ της υπόθεσης, διαπιστώνοντας, μεταξύ άλλων, εάν προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του ζευγαριού πριν από την απόπειρα, καθώς και ποιες ήταν οι κινήσεις τους.

Το βασικό ερώτημα που εξακολουθεί να απασχολεί τους ανακριτές αφορά το πώς και γιατί το ζευγάρι βρέθηκε έξω από το Λύκειο. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται κατά πόσο ο 55χρονος είχε μεταβεί στο σημείο περιμένοντας την 46χρονη ή εάν οι δύο είχαν προηγουμένως συμφωνήσει να συναντηθούν εκεί, καθώς το σημείο φέρεται να βρισκόταν στη διαδρομή που ακολουθούσε η γυναίκα για να μεταβεί στην εργασία της. Οι απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα αναμένεται να δοθούν όταν η 46χρονη καταστεί σε θέση να καταθέσει, έστω και προφορικά.

Τι προκύπτει από τις μαρτυρίες

Από τις μέχρι στιγμής καταθέσεις προκύπτει ότι οι προστριβές μεταξύ του ζευγαριού ήταν συχνές και ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στη σχέση τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής και βρίσκονται στη διάθεση της Αστυνομίας, δεν προκύπτει μαρτυρία ότι η 46χρονη υπήρξε θύμα σωματικής βίας. Αντίθετα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περιστατικά λεκτικών εντάσεων μεταξύ τους.