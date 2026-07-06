Έξι μεταλλικές σφαίρες που εντοπίστηκαν σε παραλία της βόρειας Αυστραλίας έχουν προκαλέσει μυστήριο στις αρχές. Οι αποκαλούμενες «διαστημικές μπάλες» βρέθηκαν στην περιοχή Forrest Beach, περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια του Τάουνσβιλ, στο Κουίνσλαντ, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά η ακτή και να κινητοποιηθούν ειδικές μονάδες.

Τα αντικείμενα, που χαρακτηρίστηκαν αρχικά ως «πιθανώς επικίνδυνα», εντοπίστηκαν την Παρασκευή, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο εντοπίστηκαν και άλλα παρόμοια ευρήματα, με τις αυστραλιανές Αρχές να δημιουργούν ζώνη αποκλεισμού 50 μέτρων γύρω από την περιοχή.

Έρευνα για «διαστημικά συντρίμμια» και φόβοι για τοξικά υλικά

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι μεταλλικές μπάλες ενδέχεται να είναι τμήματα από κατεστραμμένο δορυφόρο ή, σύμφωνα με πιο εξειδικευμένα σενάρια, δοχεία καυσίμου πυραύλων που χρησιμοποιούν υδραζίνη – ένα ιδιαίτερα τοξικό προωθητικό υλικό.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κουίνσλαντ επιβεβαίωσε ότι ειδικές επιστημονικές ομάδες έχουν ασφαλίσει μέρος των αντικειμένων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες της Αυστραλίας.

«Οι ομάδες μας συνεχίζουν να συνδράμουν τους αρμόδιους φορείς μετά τον εντοπισμό δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων στην περιοχή», ανέφερε η υπηρεσία, επισημαίνοντας ότι η ζώνη αποκλεισμού παραμένει ενεργή.

«Διαστημικές μπάλες»: Τι λένε οι ειδικοί

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Διαστημικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Flinders, δρ Άλις Γκόρμαν, τα αντικείμενα είναι γνωστά στους ειδικούς ως «space balls».

Όπως εξήγησε: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις καψίματος, κάτι που υποδηλώνει ότι μπορεί να προέρχονται από στάδιο πυραύλου – ίσως πρώτο ή δεύτερο στάδιο – το οποίο επέστρεψε στη Γη ενώ το υπόλοιπο μέρος συνέχισε την αποστολή του».

Η ίδια σημείωσε ότι πρόκειται για «δοχεία καυσίμου υπό πίεση, κατασκευασμένα από κράματα τιτανίου με πολύ υψηλό σημείο τήξης», τα οποία μπορούν να επιβιώσουν της επανεισόδου στην ατμόσφαιρα.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα της εξαιρετικά επικίνδυνης ουσίας υδραζίνης.

Η εκτίμηση της Διαστημικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας

Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τα ευρήματα «φαίνεται να είναι δοχεία πίεσης από όχημα εκτόξευσης», προσθέτοντας ότι η θέση και τα χαρακτηριστικά τους είναι συμβατά με διαστημικά συντρίμμια ξένου πυραύλου που επανήλθε από την τροχιά.

Η υπηρεσία βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με διεθνείς φορείς για την ταυτοποίηση του πυραύλου και της χώρας εκτόξευσης.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να ζητηθεί διπλωματική συνεννόηση, καθώς σύμφωνα με το διεθνές διαστημικό δίκαιο, τα διαστημικά αντικείμενα παραμένουν ιδιοκτησία της χώρας εκτόξευσης ακόμη και μετά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

Σενάρια, ανησυχία και διεθνείς αναφορές

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κάτοικοι και τουρίστες έσπευσαν στην περιοχή, ενώ στα social media κυκλοφόρησαν εικασίες περί «δοχείων καυσίμου πυραύλων» έως και θεωρίες περί «εξωγήινης προέλευσης».

Οι αυστραλιανές Αρχές, ωστόσο, είναι σαφείς: κανείς δεν πρέπει να αγγίζει ύποπτα αντικείμενα που ενδέχεται να σχετίζονται με διαστημικά συντρίμμια, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από ειδικά συνεργεία.

«Μην τα αγγίζετε, απομακρυνθείτε και καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», τονίζεται σε επίσημες οδηγίες.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να εντοπιστούν και άλλα παρόμοια αντικείμενα στις ακτές της περιοχής.

iefimerida.gr