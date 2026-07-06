Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μετασχηματίζει κάθε κλάδο της οικονομίας, ο αγροδιατροφικός τομέας δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ψηφιοποίηση, η ανάλυση δεδομένων και τα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης, δημιουργούν νέες δυνατότητες για τη βελτίωση της παραγωγής, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Στην περίπτωση του χαλλουμιού ΠΟΠ, η τεχνολογία αποτελεί βασικό σύμμαχο για την προστασία και την αναπτυξιακή του πορεία στις διεθνείς αγορές.

Ένα αξιόπιστο εργαλείο

Το χαλλούμι ΠΟΠ αποτελεί ένα από τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της Κύπρου, που αποφέρει 350 εκατομμύρια έσοδα ετησίως από τις εξαγωγές. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, κάθε απόφαση που το αφορά οφείλει να είναι βασισμένη σε αξιόπιστα και μετρήσιμα δεδομένα.

Για πάρα πολλά χρόνια, τα διατάγματα που αφορούσαν την ποσόστωση στο μεικτό χαλλούμι ΠΟΠ ήταν αυθαίρετα και λαμβάνονταν σύμφωνα με διαφορετικές προσεγγίσεις ή εκτιμήσεις. Αυτό άλλαξε τον Οκτώβριο του 2024 με την εφαρμογή του λογισμικού καταμέτρησης του αιγοπρόβειου γάλακτος. Τα διατάγματα τέθηκαν σε ένα πλαίσιο αντικειμενικότητας και τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων, καθώς το λογισμικό αποδείχθηκε ένα χρήσιμο και έγκυρο εργαλείο που καταγράφει τις πραγματικές παραγόμενες ποσότητες.

Τι σημαίνει στην πράξη

Καταρχάς, είναι αδιαμφισβήτητο ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Παράλληλα, η λειτουργία του λογισμικού συμβάλλει στη βελτίωση του προγραμματισμού και της διαχείρισης των διαθέσιμων ποσοτήτων γάλακτος. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι επιτρέπει τη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες του κλάδου.

Γιατί πέρα από την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προδιαγραφών και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του προϊόντος, μέσα από την ανάλυση και την καταγραφή των πραγματικά διαθέσιμων ποσοτήτων μπορούν να σχεδιαστούν παρεμβάσεις που θα προστατεύσουν το προϊόν, τις εξαγωγές και κατά επέκταση την κυπριακή οικονομία.

Αποφάσεις που εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον

Η πρόσφατη ρύθμιση του διατάγματος για ποσόστωση στο μεικτό χαλλούμι ΠΟΠ στο 15% επιβεβαίωσε τη δέσμευση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της ίδιας της αρμόδιας Υπουργού και της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Χαλλούμι ΠΟΠ, για προστασία του προϊόντος και των εξαγωγών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Η εν λόγω απόφαση κρίθηκε αναγκαία ένεκα και της κρίσης του αφθώδους πυρετού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποτροπή ελλείψεων στην αγορά, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της παραγωγής και της διάθεσης του χαλλουμιού ΠΟΠ. Επιπρόσθετα, προστάτεψε το μέλλον του ίδιου το προϊόντος, την πρωτογενή παραγωγή, τις χιλιάδες θέσεις εργασίας στον κλάδο, την εγχώρια οικονομία και την αξιοπιστία της Κύπρου στο εξωτερικό.

Μια κίνηση στρατηγικής σημασίας, καθώς η οποιαδήποτε έλλειψη του προϊόντος δεν πλήττει μόνο την αγορά και τους καταναλωτές, αλλά δημιουργεί επικίνδυνα κενά τα οποία επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν παραγωγοί άλλων χωρών, προωθώντας προϊόντα τύπου «τυριά σχάρας» στη διεθνή αγορά ως υποκατάστατα του χαλλουμιού ΠΟΠ.

Με γνώμονα δε ότι κυπριακή κτηνοτροφία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το μέλλον του χαλλουμιού ΠΟΠ, η δέσμευση του Συνδέσμου μας για αγορά όλου του διαθέσιμου γάλακτος, ανεξαρτήτως ποσόστωσης, παραμένει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία

Είναι σαφές πως η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την παράδοση, ούτε αλλοιώνει τον χαρακτήρα του προϊόντος. Αντίθετα, βοηθά στη διαφύλαξή του. Εξασφαλίζει ότι το χαλλούμι ΠΟΠ παραμένει πιστό στα χαρακτηριστικά που το καθιέρωσαν και το κατέστησαν γνωστό σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από εντεινόμενο ανταγωνισμό. Οι αγορές ζητούν διαφάνεια, οι καταναλωτές απαιτούν αυθεντικότητα και οι εμπορικοί εταίροι αναζητούν αξιόπιστα δεδομένα για τα προϊόντα που προμηθεύονται.

Πόσο μάλλον για το χαλλούμι ΠΟΠ που αποτελεί ένα προϊόν με ολοένα και αυξανόμενη προστιθέμενη αξία για την Κύπρο. Η προστασία της φήμης του απαιτεί σύγχρονα εργαλεία και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις.

Ακριβώς γι’ αυτό το λογισμικό καταμέτρησης αιγοπρόβειου γάλακτος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο τεκμηριωμένες, πιο διαφανείς και πιο αποτελεσματικές αποφάσεις. Ένα αναμφίβολα ισχυρό εργαλείο που θα διασφαλίσει ότι το εθνικό μας προϊόν θα συνεχίσει απρόσκοπτα να αποτελεί σύμβολο ποιότητας, αυθεντικότητας και ανάπτυξης για όλη την Κύπρο.

Λειτουργός, Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Περιβάλλοντος ΚΕΒΕ

Εκτελεστικός Γραμματέας Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου