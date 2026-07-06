Παρόλο που δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος, ο βιομηχανικός τουρισμός μπορεί να δώσει λύσεις σε περιοχές με χαμηλή τουριστική επισκεψιμότητα και ταυτόχρονα να συμβάλει στο κομμάτι της εποχικότητας.

Για τη Λευκωσία, ως μια περιοχή η οποία προσελκύει σχετικά μικρό αριθμό τουριστών, σε σχέση με τις παράλιες πόλεις, ο βιομηχανικός τουρισμός ενδεχομένως να αποτελέσει μια καλή λύση για την τόνωση της επισκεψιμότητας.

Προ ημερών, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) πραγματοποίησε στην πρωτεύουσα διεθνή ημερίδα με τίτλο «Industrial Tourism Conference – Enhancing Visitor Experiences and Promoting Local Businesses».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο CYENS στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου IndusTour (Interreg Europe). Όπως αναφέρθηκε, η βιομηχανική τουριστική ανάπτυξη αποτελεί ένα εργαλείο οικονομικής διαφοροποίησης, ένα μέσο περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και πλατφόρμα εκπαίδευσης και πολιτιστικής αφήγησης. Η ημερίδα αποτέλεσε μια ευκαιρία για να τονιστεί η αξία του ανοίγματος των παραγωγικών μονάδων στο κοινό, ως τουριστικό, ελκυστικό προορισμό, δημιουργώντας καινούργιες και πάνω απ’ όλα αυθεντικές και ξεχωριστές εμπειρίες για τους επισκέπτες, κάτι που δίχως άλλο, θα ενισχύσει παράλληλα, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Μπορεί η Κύπρος να μην διαθέτει βαριά βιομηχανία, όμως, τόσο ως χώρα όσο κι η Λευκωσία ως πρωτεύουσα, προσφέρουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης του βιομηχανικού τουρισμού, μέσα από τομείς όπως η παραγωγή τροφίμων και ποτών, η οινοποιία, η παραγωγή καλλυντικών και η γεωργία. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο γαλλικό μοντέλο ανάπτυξης βιομηχανικού τουρισμού, το οποίο έχει καταφέρει να ενσωματώσει χιλιάδες επιχειρήσεις σε ένα οργανωμένο δίκτυο επισκέψιμων παραγωγικών μονάδων, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, καθώς και στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Υπενθυμίζεται ότι, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, ο λειτουργός της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της πόλης Σωτήρης Χριστοφόρου αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ΕΤΑΠ Λευκωσίας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον βιομηχανικό τουρισμό, ο οποίος αναπτύσσεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου τετραετούς διάρκειας.

Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει παραγωγικούς χώρους και βιομηχανίες ως τουριστικά αξιοθέατα, προβάλλοντας παράλληλα την ιστορία και την παραγωγική της δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η αξιοποίηση της βιομηχανίας τροφίμων και ειδικότερα της παράδοσης της Λευκωσίας στην παραγωγή παγωτού.

«Έχουμε ειδική ιστορία στη Λευκωσία και πρέπει να την προβάλλουμε ακόμα περισσότερο, είναι η ιστορία και η βιομηχανία του παγωτού», ανέφερε ο κ. Χριστοφόρου προσθέτοντας ότι στην Κύπρο λειτουργούν τρεις μεγάλες παγωτοβιομηχανίες, οι Παπαφιλίππου, Παγωτά Ηράκλη και Regis, με ιστορία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1950.

Στο κομμάτι του βιομηχανικού τουρισμού, πρόσθεσε ο Σωτήρης Χριστοφόρου, μπορεί να αξιοποιηθούν και τα μεταλλεία και λατομεία της Κύπρου. Ενδεικτικά, σημείωσε ότι «έχουμε μακραίωνη ιστορία στα θέματα των μεταλλείων στην Κύπρο που συνδέονται ακόμα και με την ονομασία της χώρας μας», επισημαίνοντας παράλληλα ότι απαιτείται η πιστοποίηση εξειδικευμένων οδηγών πριν οι χώροι αυτοί καταστούν επισκέψιμοι για το κοινό.