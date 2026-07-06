Τη λειτουργία νέας ψηφιακής υπηρεσίας για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, ανακοίνωσαν το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπηρεσία απευθύνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους.

Αφορά επίσης εργοδότες που υποβάλλουν αιτήσεις ανανέωσης για εργαζομένους τους, καθώς και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, όπως οργανισμούς, δικηγορικά γραφεία ή άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Στο παρόν στάδιο, η υπηρεσία καλύπτει αιτήσεις ανανέωσης αδειών προσωρινής διαμονής για μισθωτή και οικιακή απασχόληση, καθώς και για εργαζομένους σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων.

Παράλληλα, αφορά αιτήσεις ανανέωσης αδειών διαμονής για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης και άδειες επί μακρόν διαμενόντων.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι η νέα ψηφιακή υπηρεσία αφορά, προς το παρόν, ανανεώσεις υφιστάμενων αδειών και όχι αρχικές αιτήσεις.

Μέσω της υπηρεσίας, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ανανέωσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και να διαχειρίζονται τυχόν εξουσιοδότηση προς εκπρόσωπο.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησης, να καταβάλλουν ηλεκτρονικά τα προβλεπόμενα τέλη και να επιλέγουν το σημείο εξυπηρέτησης για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και την παραλαβή της άδειας.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η φυσική παρουσία θα απαιτείται μόνο στα στάδια όπου αυτό προβλέπεται, ιδίως για τη λήψη υπογραφής και βιομετρικών στοιχείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την πλήρη λειτουργία της η νέα υπηρεσία εκτιμάται ότι θα καλύπτει το 73% των αιτήσεων ανανέωσης για τις συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής, το 60% του συνόλου των αιτήσεων για τις ίδιες κατηγορίες, περιλαμβανομένων των πρώτων εγγραφών και των ανανεώσεων, καθώς και το 25% του συνόλου των αιτήσεων για όλες τις κατηγορίες αδειών διαμονής.

ΚΥΠΕ