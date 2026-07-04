Δεν φεύγει ο υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Ιωαννίδης. Όχι, δεν αναφερόμαστε στο κυβερνητικό σχήμα και τον αναμενόμενο ανασχηματισμό. Αναφερόμαστε στο γεγονός πως ο υφυπουργός στις εκδηλώσεις που καλείται να μιλήσει, δεν σηκώνεται να φύγει μόλις τελειώσει την ομιλία του.

Τον είδαμε πρόσφατα να συμμετέχει σε δύο εκδηλώσεις, μία του δικηγορικού συλλόγου για το καθεστώς των Βάσεων και μία σε συνέδριο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Και στις δύο περιπτώσεις, αφού τέλειωσε την παρέμβασή του, παρέμεινε στο ακροατήριο και παρακολούθησε τη συζήτηση.

Σε αντίθεση με τους πλείστους συναδέλφους του οι οποίοι επικαλούνται το «βαρυφορτωμένο» τους πρόγραμμα και μόλις τελειώσουν την ομιλία τους σηκώνονται και φεύγουν (και μαζί τους και όσοι πάνε απλώς για να κάνουν χειραψία με τον υπουργό). Μπράβο λοιπόν στον υπουργό που δεν πάει απλώς για να τον ακούσουν, αλλά και για να ακούσει.

ΑνΑν