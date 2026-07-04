Γράφουμε για τις φρουρές ότι ο ένας διαθέτει τόσους, ο άλλος τόσους και πάει λέγοντας. Υπάρχουν οι κομματάρχες, υπάρχουν οι πρώην και υπάρχουν και οι εξαρτώμενοι. Γιατί πρέπει να στερείται η Αστυνομία έναν αστυνομικό για να βρίσκεται στις υπηρεσίες προσώπων που δεν κινδυνεύουν από κανένα.

Κατανοητό πως για κάποιους παραχωρήθηκε ένας ή δύο αστυφύλακες «τιμής ένεκεν», αλλά δεν θα ήταν ορθότερο οι ίδιοι να αποποιηθούν αυτού του ευεργετήματος; Να πουν δεν τον χρειάζομαι τον αστυνομικό και ας ασχοληθεί με την ασφάλεια των πολιτών, οι οποίοι και τον πληρώνουν. Όλα όμως πιστεύουμε είναι στον ίδιο τον άνθρωπο.

Εδώ είχαμε ποινικό ανακριτή που έδωσε την αντιμισθία του σε ιδρύματα χωρίς να το μάθει κανένας. Και είχαμε και ανακριτή που έβαζε υπερωρίες αβέρτα ή έπαιρνε παρατάσεις για να λάβει περισσότερα. Αυτά.

ΜΙΧ.