Στην κορυφή του βέλους του Empire State Building σκαρφάλωσε ένα ζευγάρι και ξεδίπλωσε ένα τεράστιο πανό με ένα σύνθημα υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης. Στη συνέχεια ο άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη γυναίκα με τους δυο τους να κατεβαίνουν στο έδαφος και να συλλαμβάνονται.

Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος Βάνια Μπέρκους κρατούσαν ένα μαύρο πανό με ένα μήνυμα γραμμένο με λευκά, κεφαλαία γράμματα: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη». Οι δύο ακτιβιστές, ντυμένοι με αμάνικα, μαύρα μπλουζάκια, κρατιούνταν από την κεραία, στην άκρη του βέλους, κοντά στο κόκκινο φως που βρίσκεται στην κορυφή του κτιρίου, σε ύψος 443 μέτρων από το πεζοδρόμιο, στο κεντρικό Μανχάταν.

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."



As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK July 1, 2026

JUST IN: Two people have climbed to the top of the Empire State Building’s spire in New York City.



The individuals who were wearing masks were seen setting up a flag. pic.twitter.com/gr9L5Aq5Li — Collin Rugg (@CollinRugg) July 1, 2026

Σύμφωνα με την New York Post, αφού έκατσαν στην κορυφή για περίπου 30 λεπτά, κατέβηκαν προς την πλατφόρμα και ο Μπέρκους γονάτισε και έξανε πρόταση γάμου στην Άντζελα, που δημοσίευσε και το δαχτυλίδι στο Instagram.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

BREAKING: Masked couple climbs the Empire State Building, and it appears to be for a proposal.



The 2 individuals climbed to the top of the building's antenna, 1,454 feet above the ground, and held up a flag that read, "When the power of love beats the love of power, the world… pic.twitter.com/1VTaFWGDE4 July 1, 2026

protothema.gr