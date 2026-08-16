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Σφοδρές επιθέσεις αντάλλαξαν Ουκρανία και Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει το πρωί της Κυριακής τρεις νεκρούς και 20 τραυματίες.

Η Μόσχα δέχθηκε μαζική επίθεση από 600 drones στη διάρκεια της νύχτας, επίθεση ασυνήθιστα μεγάλου εύρους που προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Από τα 600 drones που ταυτοποιήθηκαν πως κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, 201 καταρρίφθηκαν στην περιοχή άμεσης εγγύτητας γύρω από την πόλη, διευκρίνισε ο αξιωματούχος στη ρωσική υπηρεσία μηνυμάτων Max.

To Κίεβο ενέτεινε τις επιθέσεις της βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, θέτοντας ιδίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και δίκτυα. Ουκρανικά πλήγματα σε στρατηγικής σημασίας στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, ανακοίνωσε το Σάββατο ο Βολοντίμι Ζελένσκι στα κοινωνικά δίκτυα.

«Το σχέδιό μας για κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας για αυτόν τον πόλεμο εφαρμόζεται και είναι σημαντικό να μειωθεί το πολεμικό δυναμικό της Ρωσίας» επισημαίνει.

Emergency services are working at the sites of the Russian strikes that took place this morning and last night. In Kyiv, the fires were quickly extinguished, and emergency work is now ongoing. The Russians injured six people in the city and the region. Kremenchuk and Kryvyi Rih… pic.twitter.com/BVjprWpzQ7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2026

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία τη νύχτα

Ρωσικές δυνάμεις με τη σειρά τους εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε τον νέο απολογισμό των θυμάτων.

Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε τουλάχιστον δύο τομείς του Κιέβου, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.



Ο Κλίτσκο ανέφερε στην εφαρμογή Telegram πως φλεγόμενα θραύσματα προκάλεσαν πυρκαγιά σε περιοχή χωρίς κατοικίες ενός βόρειου προαστίου. Αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες και άλλη μία πυρκαγιά ξέσπασε σε μια περιοχή μόλις νότια του κέντρου της πόλης, είπε.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις στην πόλη.

Συναγερμός για επίθεση από αέρος κηρύχτηκε δύο φορές μετά τις 2.00 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για περίπου μία ώρα κάθε φορά. Η Ρωσία εξαπολύει τις τελευταίες εβδομάδες σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

Το μήνυμα του προέδρου της Ουκρανίας για τις ρωσικές επιθέσεις της νύχτας:



«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στους χώρους των ρωσικών πυροβολισμών που έλαβαν χώρα αυτό το πρωί και χθες βράδυ. Στο Κίεβο, οι φωτιές σβήστηκαν γρήγορα και οι εργασίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζονται τώρα. Οι Ρώσοι τραυμάτισαν έξι άτομα στην πόλη και την περιφέρεια. Το Κρεμεντσούκ και το Κριβόι Ριχ χτυπήθηκαν επίσης με βαλλιστικούς πυραύλους. Όπου οι Ρώσοι μπορούν να φτάσουν με τους βαλλιστικούς πυραύλους τους, χτυπούν πολιτική υποδομή. Στο Κριβόι Ριχ, δύο άτομα σκοτώθηκαν και 14 άλλα τραυματίστηκαν. Ένα άτομο σκοτώθηκε στη Σούμι. Οι συλλυπητήριές μου στις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους. Από αυτό το πρωί, οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής συνεχίζονται σε πολλές περιοχές – οι Ρώσοι εξαπέλυσαν άλλο ένα κύμα drones.



»Μόνο αυτή την εβδομάδα, 13 περιοχές δέχτηκαν επίθεση. Ο εχθρός εξαπέλυσε περισσότερα από 1.550 επιθετικά drones, σχεδόν 1.560 καθοδηγούμενες αεροπορικές βόμβες και 62 πυραύλους στις πόλεις και τις κοινότητές μας, οι περισσότεροι από αυτούς βαλλιστικοί πύραυλοι διαφόρων τύπων».

skai.gr