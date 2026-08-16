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Το μήνυμα ότι η κτηνοτροφία στον τόπο μας πρέπει να παραμείνει στη ζωή και οι επιχειρήσεις των αμνοεριφίων να στηριχθούν στις δύσκολες συνθήκες που διάγει φέτος ο κλάδος, απέστειλε ο πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου Πάφου και των αιγοπροβατοτρόφων της περιοχής Ακάμα, Πανίκος Κάπονας.

Σε χαιρετισμό του στο 4ο Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Γάλακτος που πραγματοποιήθηκε στην Δρούσεια, ο κ. Κάπονας τόνισε τον καθημερινό αγώνα που δίνουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής Ακάμα και όλης της Κύπρου για να διατηρηθεί η παραγωγή σε επίπεδα ποιότητας και ποσότητας που απαιτούνται για να διατηρηθεί και η πολύ σημαντική για την κυπριακή εμπορία βιομηχανία του χαλλουμιού και των άλλων παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Μέσα από εκδηλώσεις όπως το φεστιβάλ αιγοπρόβειου γάλακτος, είπε ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της περιοχής, επιδιώκουμε να κατανοήσει ο πολίτης τον ρόλο και την σημασία της συγκεκριμένης απασχόλησης και να αναδειχθεί η σημασία της.

Η κυπριακή κτηνοτροφία και οι άνθρωποι της, κατέληξε ο Πανίκος Κάπονας, αποτελούν ζωντανό κομμάτι της κυπριακής παράδοσης, αλλά και οικονομίας, και θα πρέπει να τύχουν στήριξης από το κράτος και τις υπηρεσίες του.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τόσο τον Δήμαρχο Ακάμα, Μαρίνο Λάμπρου, τον Αντιδήμαρχο διαμερίσματος Δρούσειας, Σωτήρη Κουππάρη και την γαλακτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης, για την διαχρονική έμπρακτη στήριξη τους στους αιγοπροβατοτρόφους της περιοχής Ακάμα.