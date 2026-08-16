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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες της ανείπωτης τραγωδίας στην παραλία του ΚΟΤ, κατά την οποία έχασε τη ζωή της από πνιγμό 35χρονη από τη Ρουμανία, ενώ κινδύνευσαν και τα δύο κορίτσια της 12 και 14 ετών, τα οποία νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία η 12χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σοβαρή αλλά σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της 14χρονης

Το φρικτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα μπροστά στα μάτια του πατέρα και του τρίτου παιδιού της οικογένειας, ενός αγοριού, που βρίσκονταν στην ακτή. Η μητέρα με τις δύο τις κόρες είχαν μπει στη θάλασσα και κολυμπούσαν. Σε κάποια στιγμή θεάθηκαν από άλλους λουόμενους να παλεύουν με τα κύματα. Τόσο η μητέρα όσο και τα κοριτσάκια ανασύρθηκαν στη στεριά, ενώ επί τόπου έσπευσαν και ασθενοφόρα.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών η μητέρα δεν κατάφερε να ανανήψει, ενώ τα δύο κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στο Μακάριο Νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα αφότου ολοκληρώθηκε η υπηρεσία του ναυαγοσώστη στην περιοχή. Σημειώνεται πως στην παραλία υπήρχαν εκατοντάδες λουόμενοι και σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους στην περιοχή έπνεαν δυνατοί άνεμοι και υπήρχε θαλασσοταραχή.