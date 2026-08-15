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Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην παραλία ΚΟΤ στη Λάρνακα, όπου γυναίκα έχασε τη ζωή της από πνιγμό, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά της κινδύνευσαν και μεταφέρθηκαν στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πρόκειται για πενταμελής οικογένεια Ευρωπαίων υπηκόων που βρίσκονταν στην παραλία. Η 35χρονη μητέρα και τα δύο κορίτσια ηλικίας 13 και 12 ετών, μπήκαν στη θάλασσα γύρω στις 18:30, την ώρα που στην περιοχή επικρατούσε θαλασσοταραχή.

Οι τρεις τους αντιμετώπισαν δυσκολίες και έγιναν αντιληπτοί από άλλους λουόμενους, οι οποίοι έσπευσαν να τους ανασύρουν στη στεριά.

Η γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ωστόσο, το ένα κορίτσι μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο λόγω της σοβαρότητας της κατάσταση της.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα αφότου ολοκληρώθηκε η υπηρεσία του ναυαγοσώστη στην περιοχή. Το τρίτο παιδί της οικογένειας βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον πατέρα του.

Στην παραλία βρίσκονται μέλη της ΑΔΕ Λάρνακας και διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.



