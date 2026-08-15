Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Μαντόνα (Mantonna) βρίσκεται στην Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από τα 68α γενέθλιά της, τα οποία θα γιορτάσει την Κυριακή 16 Αυγούστου. Η «βασίλισσα της ποπ» επέλεξε να πραγματοποιήσει μια σύντομη επίσκεψη στα Μετέωρα και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ, αναζητώντας μια διαφορετική και πιο πνευματική εμπειρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες , την Παρασκευή 14 Αυγούστου η Μαντόνα έφτασε στα Μετέωρα από την Κέρκυρα, όπου βρισκόταν προηγουμένως, συνοδευόμενη από μια παρέα περίπου 12 ατόμων.

Η άφιξή της έγινε με δύο ελικόπτερα, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που τη συνόδευαν ήταν και ο γιος της.

Η παραμονή της στα Μετέωρα διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα. Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, συνοδευόμενη από δύο ξεναγούς, ενώ τη μεταφορά της από το σημείο προσγείωσης προς το μοναστήρι ανέλαβε το γραφείο Visit Meteora. Τη συνοδεία και την ξενάγησή της ανέλαβαν η Πατρίτσια Μάνια και η Δομινίκη Καλαφάτη.

Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία όπως φαίνεται στο φωτογραφικό υλικό ήταν ντυμένη στα λευκά, ήταν ιδιαίτερα φιλική κατά την παραμονή της στην περιοχή, επιλέγοντας ωστόσο να κινηθεί διακριτικά και να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Μάλιστα, οι μοναχοί άνοιξαν τη Μονή Βαρλαάμ ειδικά για την επίσκεψή της, καθώς εκείνη την ώρα το μοναστήρι είχε ήδη κλείσει για το κοινό.

Δείτε φωτογραφίες από την είσοδό της στο προαύλιο του μοναστηριού:

Η Μαντόνα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Καθηγούμενο της Μονής Βαρλαάμ, πατέρα Βενέδικτο σε μια συνάντηση που, όπως μεταφέρθηκε από μοναχό είχε έντονα προσωπικό και πνευματικό χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με τον Καθηγούμενο, ο οποίος είναι 49 ετών και εξελέγη τον Φεβρουάριο του 2022, η Μαντόνα φέρεται να έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα πνευματικότητας, ενώ του ζήτησε «πνευματικές συμβουλές». Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο μοναχό, τον ρώτησε για το κομποσκοίνι που κρατούσε στο χέρι του. Μετά την περίπου τρίωρη παραμονή της στα Μετέωρα, η Μαντόνα αναχώρησε για την Κέρκυρα, συνεχίζοντας τις διακοπές της στην Ελλάδα.

Η Μονή των Αγίων Πάντων, η κοινώς ονομαζομένη του Βαρλαάμ, είναι κτισμένη σε επιβλητικό βράχο, στο βορειοδυτικό άκρο της λιθόπολης των Μετεώρων και σε κοντινή απόσταση από το Μεγάλο Μετέωρο και τη Μονή Ρουσάνου. Η μονή Βαρλαάμ οφείλει το όνομά της στον ασκητή-αναχωρητή Βαρλαάμ, ο οποίος πρώτος κατοίκησε τον βράχο το 14ο αιώνα.

Η ιστορία της μονής, όπου σήμερα ζουν επτά μοναχοί, αρχίζει ουσιαστικά από τις αρχές του 16ου αι., όταν στο βράχο εγκαταστάθηκαν και οργάνωσαν το κοινόβιό τους οι ιερομόναχοι Νεκτάριος και Θεοφάνης, γόνοι της επιφανούς και εύπορης βυζαντινής οικογένειας των Αψαράδων από τα Ιωάννινα. Σημαντική για την ιστορική διαδρομή της μονής υπήρξε η συμβολή του μοναχού Χριστοφόρου, ο οποίος κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα ταξινόμησε το πολύτιμο αρχείο της και αντέγραψε πλήθος ιστορικών κειμένων και χειρόγραφων.

protothema.gr