Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ατύχημα στη θάλασσα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Πρωταρά, όταν jet ski, το οποίο οδηγούσε 17χρονη, συγκρούστηκε με ρυμουλκούμενο αντικείμενο θαλάσσιου αθλήματος (water sport).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο ρυμουλκούμενο φουσκωτό επέβαιναν πέντε άτομα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας 48χρονος και ένα επτάχρονο κορίτσι. Η 7χρονη μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο για νοσηλεία.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος.