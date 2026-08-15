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Υπόθεση εμπρησμού διερευνά η Αστυνομία στην Αμμόχωστο, όπου κατάστημα ενοικίασης μοτοσικλετών και οχημάτων κάηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η φωτιά ξεκίνησε από το εξωτερικό και επεκτάθηκε αστραπιαία και στον εσωτερικό χώρο, προκαλώντας πολύ μεγάλες ζημιές.

Το εν λόγω κατάστημα ανήκει σε 73χρονο από την Αγία Νάπα.

Η Αστυνομία αναζητεί μαρτυρίες από περαστικούς αλλά και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής σε μια προσπάθεια να φτάσει στον δράστη η τους δράστες, που χρησιμοποίησαν εύφλεκτη ύλη

Σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομία, αναφέρεται ότι γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα σήμερα (15/08), εκδηλώθηκε φωτιά σε κατάστημα ενοικίασης μοτοσικλετών και οχημάτων, στην περιοχή Πρωταρά, επαρχία Αμμοχώστου.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κατέσβησαν την πυρκαγιά.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε αριθμός τετράτροχων μοτοσικλετών και οχήματα τύπου buggy.

Η σκηνή αποκλείστηκε, για διενέργεια εξετάσεων από Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά.