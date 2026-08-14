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Μικρή μείωση στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα καταγράφεται το α’ εξάμηνο του 2026 σε σχέση με πέρσι, ωστόσο πληγή για την Αστυνομία παραμένουν οι οικονομικές απάτες, οι εμπρησμοί και οι εκβιασμοί. Μεταβολή παρατηρείται στο έγκλημα όσον αφορά το οργανωμένο που βρίσκεται παντού, με αυξημένη δράση σε Λεμεσό και Λάρνακα και τώρα στην Πάφο. Η Λευκωσία εμφανίζει μειωμένη δράστη των φατριών.

Το έντονο στοιχείο για φέτος που παρατηρείται είναι η μεγάλη μείωση στους φόνους και ανθρωποκτονίες, με εξαίρεση τις απόπειρες φόνου που παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό συνάδει με την μείωση των υποθέσεων δολοφονιών, αφού αν οι δράστες κατάφερναν να πετύχουν τον στόχο τους, τότε οι φόνοι θα ήταν αυξημένοι όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Η εικόνα που παρουσιάζει το έγκλημα τους πρώτους έξι μήνες του 2026 είναι περίπου η ίδια με πέρσι αλλά και το 2024 και 2023, αφού οι αριθμοί κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, αύξηση παρουσιάζουν τα οικονομικά εγκλήματα και οι απάτες που καλπάζουν τα τελευταία χρόνια. Ως φαίνεται οι επιτήδειοι βρήκαν πρόσφορο έδαφος και αλωνίζουν αρπάζοντας με ένα κλικ εκατομμύρια ευρώ με πάσα ευκολία. Σ’ αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι οι Κύπριοι δεν είναι αρκετά «ψυλλιασμένοι» ώστε να αντιλαμβάνονται πότε ένα μήνυμα είναι αληθινό και πότε ψεύτικο. Πέφτουν στην παγίδα των απατεώνων και χάνουν όλα όσα μάζεψαν χωρίς να μπορούν να τα ανακτήσουν ποτέ. Οι υποθέσεις απάτης έχουν ξεπεράσει τις 200 φέτος με πάνω από εφτά εκατομμύρια ευρώ να εξαφανίζονται στον λαβύρινθο του διαδικτύου.

Ένα άλλο στοιχείο φέτος που δείχνει και την μεταβολή του εγκλήματος είναι πως την πρωτιά σε σοβαρές υποθέσεις την έχει μεν η Λεμεσός, ωστόσο, Πάφος και Λάρνακα ανταγωνίζονται για το ποια πόλη θα πάρει τη δεύτερη θέση. Αυτό που φαίνεται από τους αριθμούς, είναι η δράση του οργανωμένου εγκλήματος στη Λάρνακα, λόγω και των υποθέσεων που καταγγέλλονται. Το έγκλημα επίσης έχει διαφοροποιηθεί, αφού στη Λευκωσία καταγράφονται οι περισσότεροι βιασμοί (εντός οικογένειας οι πλείστοι) στη Λεμεσό οι υποθέσεις ναρκωτικών, εκρήξεων και εμπρησμών και στην Πάφο οι ληστείες και διαρρήξεις, ενώ στη Λάρνακα οι εκβιασμοί και κλοπές.

Φέτος διαπράχθηκαν παγκύπρια δύο δολοφονίες σε σχέση με 23 το 2023, 9 το 2024 και 13 το 2025. Η εικόνα με τις απόπειρες δολοφονίες είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, φέτος (α’ εξάμηνο) διαπράχθηκαν 11 απόπειρες σε σύγκριση με 15 καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, 14 το 2024 και 26 πέρσι. Οι καταγγελίες σχετικά με τους βιασμούς είναι: Φέτος 23 υποθέσεις, πέρσι 42, το ’24 άλλες 40 και το 2023 36. Όσον αφορά στις απόπειρες βιασμών, είχαμε δύο καταγγελίες το 2026, οκτώ πέρσι, 12 το ’24 και εφτά το ’23.

Για τους εμπρησμούς η κατάσταση είναι η εξής: Για φέτος 84 υποθέσεις, πέρσι 164, το 2024 167 και το 2023 194. Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία, πολλοί που έχουν διαφορές τις λύνουν βάζοντας φωτιά σε υποστατικά ή οχήματα των αντιπάλων τους. Το ποσοστό εξιχνίασης για αυτού του είδους των εγκλημάτων παραμένει διαχρονικά χαμηλό, παρόλο που φέτος έφτασε στο 40% σε σύγκριση με πολύ μικρότερα ποσοστά τα προηγούμενα χρόνια. Η εικόνα με τις ληστείες και τους εκβιασμούς παραμένει στα ίδια επίπεδα με την τελευταία τριετία, αν υπολογίσει κανείς πως τα φετινά στοιχεία είναι μέχρι και τον Ιούνιο. Φέτος είχαμε 64 ληστείες-εκβιασμούς, 121 πέρσι, 127 το ’24 και 84 το ’23.

Η ίδια εικόνα είναι και για τα ναρκωτικά, αφού κάθε χρόνο διερευνώνται γύρω στις 1100 υποθέσεις. Φέτος το α’ εξάμηνο έφτασαν τις 573, ενώ ολόκληρα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε 1145 για το ’25, 1079 το ’24 και 1099 το ’23. Ένα άλλο έγκλημα που παραμένει σε χαμηλά ποσοστά εξιχνίασης λόγω της φύσης του είναι οι εκρήξεις βομβών και απόπειρες καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες. Μέχρι τον Ιούνιο φέτος καταγγέλθηκαν 16 υποθέσεις, ενώ πέρσι 31 και τα δύο προηγούμενα χρόνια από 40. Το ποσοστό εξιχνίασης κυμαίνεται από το 10% μέχρι και το 27% τα τρία προηγούμενα χρόνια, ενώ φέτος έφτασε το 31,2%. Συνολικά τους πρώτους έξι μήνες του ’26 καταγράφηκαν 2.932 σοβαρά εγκλήματα στην Κύπρο. Παράλληλα, το 2025 καταγράφηκαν 6.210 σοβαρές υποθέσεις, το ’24 6.014 και το ’23 5.649.

Πρωταθλήτρια η Λεμεσός, νέα εστία δράσης η Πάφος

Την πρωτιά του εγκλήματος εξακολουθεί να κατέχει η Λεμεσός με 826 σοβαρά εγκλήματα για το α’ εξάμηνο φέτος και ακολουθεί η Λευκωσία με 691, η Λάρνακα σταθερά 3η με 542 σοβαρές υποθέσεις, ακολουθεί από κοντά η Πάφος με 463 εγκλήματα, η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου με 354 και η Μόρφου με 76 υποθέσεις σοβαρού εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, στη Λεμεσό είχαμε το ’23 1416 εγκλήματα, το ’24 1474 και το ’25 1592. Στη Λευκωσία το ‘23 1.332 υποθέσεις σοβαρού εγκλήματος, το ’24 άλλες 1443 και το ’25 1369. Στη Λάρνακα πέρσι καταγράφηκαν 1110 υποθέσεις, το ’24 άλλες 1025 και το ’23 940. Στην Πάφο είχαμε 1128 υποθέσεις το ’25, 1091 το ’24 και 998 το ’23. Στην Αμμόχωστο είχαμε πέρσι 853 σοβαρά αδικήματα, 857 το ’24 και 791 το ’23. Τέλος η Μόρφου διερεύνησε πέρσι 158 σοβαρές υποθέσεις, άλλες 124 το ’24 και 172 το ’23.

Η πλειοψηφία των υποθέσεων που απασχολούν τις επαρχίες είναι τα ναρκωτικά και οι διαρρήξεις – κλοπές, ωστόσο οι πιο δύσκολες είναι οι φόνοι και απόπειρες, εμπρησμοί και εκρήξεις βομβών. Όσες δηλαδή ανάγονται στο οργανωμένο έγκλημα. Το εκπληκτικό είναι πως οι υποθέσεις φόνων και απόπειρας φόνου, παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό εξιχνίασης που αγγίζει σε κάποιες χρονιές το 100% γεγονός που δείχνει πως τα μέλη της Αστυνομίας έχουν τα μέσα και τον τρόπο να φτάνουν στους δράστες τόσο σοβαρών εγκλημάτων.

Αδικήματα κατά περιουσίας

Οι διαρρήξεις και κλοπές είναι η μάστιγα της κοινωνίας. Άτομα εισβάλλουν κυρίως τις νυχτερινές ώρες στα σπίτια των πολιτών και αρπάζουν ότι πολύτιμο εντοπίσουν, σκορπώντας τρόμο και πανικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, γύρω στα 1600 εγκλήματα αυτού του είδους καταγράφονται κάθε χρόνο με το ποσοστό εξιχνίασης να κυμαίνεται στο 65-67%. Οι διαρρήξεις είναι πολύ περισσότερες από τις κλοπές, αφού οι δράστες είτε δεν βρίσκουν κάτι να κλέψουν, είτε φοβούμενοι φεύγουν άπρακτοι. Φέτος καταγράφηκαν 446 υποθέσεις διαρρήξεων και 274 κλοπών, ενώ τα τρία προηγούμενα χρόνια η κατάσταση είναι σχεδόν η ίδια, δηλαδή περί τις 1.000 υποθέσεις διαρρήξεων και τις 600 περίπου κλοπές.