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Υπολείμματα πουλιών εντοπίστηκαν στον κινητήρα του Boeing 737 NG της Ryanair, το οποίο παρουσίασε σοβαρή βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα στις 10 Ιουλίου, σύμφωνα με το Reuters. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και έσπασε παράθυρο της καμπίνας, με αποτέλεσμα επιβάτης να παρασυρθεί εν μέρει προς το άνοιγμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το νέο στοιχείο περιλαμβάνεται στην προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), το οποίο έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό. Το αεροσκάφος είχε προορισμό τη Γερμανία, όταν σημειώθηκε η βλάβη, προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας και αναγκάζοντας τους πιλότους να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι Αμερικανοί ερευνητές εξετάζουν εάν υπάρχουν ομοιότητες με προηγούμενα σοβαρά περιστατικά στα οποία είχαν εμπλακεί κινητήρες του ίδιου τύπου.

Υπολείμματα πουλιών στον κινητήρα

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του NTSB για το περιστατικό της 10ης Ιουλίου, στον κινητήρα Νο 2 του Boeing βρέθηκαν υπολείμματα πουλιών.

Παράλληλα, οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι μέσα στους 12 μήνες πριν από το περιστατικό, το πλήρωμα είχε αναφέρει τέσσερις πιθανές προσκρούσεις πουλιών στον ίδιο κινητήρα.

Σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις είχαν επίσης εντοπιστεί υπολείμματα πουλιών. Ωστόσο, σύμφωνα με το NTSB, στους τεχνικούς ελέγχους που ακολούθησαν δεν είχαν διαπιστωθεί ζημιές.

Ο κινητήρας CFM, ο οποίος κατασκευάζεται από κοινοπραξία της γαλλικής Safran και της αμερικανικής General Electric, είχε επιθεωρηθεί τον Μάιο, χωρίς να προκύψει κάποιο εύρημα.

Τμήμα του κινητήρα έσπασε παράθυρο της καμπίνας

Το αεροσκάφος της Ryanair είχε απογειωθεί από την Ελλάδα με προορισμό τη Γερμανία, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και χτύπησε την άτρακτο, σπάζοντας ένα από τα παράθυρα της καμπίνας.

Η θραύση του παραθύρου προκάλεσε απώλεια πίεσης, ενώ ένας επιβάτης παρασύρθηκε εν μέρει προς το άνοιγμα που δημιουργήθηκε.

Το πλήρωμα αναγκάστηκε να διακόψει την πτήση και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Η Boeing και η Ryanair αρνήθηκαν να σχολιάσουν την Πέμπτη τα ευρήματα της προκαταρκτικής έκθεσης, ενώ η General Electric και η Safran δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλιο.

Η σύγκριση με το θανατηφόρο περιστατικό της Southwest το 2018

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ερευνητές εξετάζουν πιθανές ομοιότητες με προηγούμενες βλάβες κινητήρων, μεταξύ των οποίων και το θανατηφόρο περιστατικό σε πτήση της Southwest Airlines τον Απρίλιο του 2018.

Τότε, κινητήρας αεροσκάφους παρουσίασε βλάβη εν πτήσει και θραύσματα έσπασαν παράθυρο της καμπίνας. Μία επιβάτιδα παρασύρθηκε εν μέρει έξω από το αεροσκάφος και έχασε τη ζωή της.

«Η ομάδα έρευνας γνωρίζει προηγούμενα περιστατικά με παρόμοια μοντέλα κινητήρων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα ζημιές στις εισαγωγές ή τα καλύμματα των κινητήρων και σε τμήματα της ατράκτου», αναφέρεται στην προκαταρκτική έκθεση του NTSB.

Ωστόσο, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί εάν υπάρχουν ουσιαστικές ομοιότητες ανάμεσα στο περιστατικό της Ryanair και τις προηγούμενες υποθέσεις.

Η FAA δεν βλέπει προς το παρόν ίδια εικόνα με τη Southwest

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε μια άμεση σύνδεση των δύο περιστατικών.

«Δεν νομίζω ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως το πρόσφατο πρόβλημα της Ryanair επαναλαμβάνει αυτό που συνέβη στη Southwest», δήλωσε στο Reuters.

Το NTSB, ανεξάρτητη ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ που διερευνά ατυχήματα στις μεταφορές, συνεχίζει την έρευνα για να προσδιορίσει την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων και, κυρίως, τι προκάλεσε την αστοχία του κινητήρα.

Τα υπολείμματα πουλιών αποτελούν πλέον ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας, χωρίς ωστόσο η προκαταρκτική έκθεση να καταλήγει ότι πρόσκρουση πτηνού ήταν η αιτία της βλάβης. Το τελικό συμπέρασμα για το τι οδήγησε στην αποκόλληση τμήματος του κινητήρα και στη θραύση του παραθύρου αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

protothema.gr