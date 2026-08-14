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Ιδού τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Γιαννή Αλεξάνδρα, Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3. Φώτα τροχαίας κινηματογράφου «K-CINEPLEX» προς κυκλικό κόμβο «Δίας»/ «Σίγμα» (Παρισσινός/ πρώην στρατόπεδο), Έγκωμη, τηλ. 22018559.

>Μαρνέρου Άννα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209. Δίπλα από κατάστημα «Shoebox» και «Pizza Hut», Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22721727, 22721711.

>Κουρουκλάρης Κωνσταντίνος, Σταυρού 41. Απέναντι από περίπτερο «Στέφανος», 50μ. από κατάστημα «ΜΑΤΙ», Στρόβολος, τηλ. 22252060.

>Γεωργίου Σούλα, Βασιλέως Παύλου Α΄ 12Α. Πίσω από το παλαιό ΓΣΠ, κοντά στο υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία, τηλ. 22672502.

>Παπαβαρνάβας Βαρνάβας, Αρμενίας 67Β. Πλησίον «Cafe Deliyard», 30μ. μετά το υπουργείο Παιδείας, Στρόβολος, τηλ. 22264999, 94002999.

>Ραγκαβάς Ιωάννης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 115. 100μ. από Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, απέναντι από ανθοπωλείο «Casa Di Fiori», Λατσιά, τηλ. 22486488, 22492717.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Γερολέμου Ανδρονίκη, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 40. Πλησίον καταστήματος «Kofteros», έναντι «KFC», Λεμεσός, τηλ. 25737350, 96640297.

>Ποταμίτου Μαρία, Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ 29Β. Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25364000, 25382333.

>Δαμιανού Άννα, Κυριάκου Οικονόμου & Ζήνωνος 41, Οίκημα ΣΕΚ, Λεμεσός, τηλ. 25364864.

>Τάκη Βάσος, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82. Παρά την εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25003563, 25334094.

>Κονναρής Μάριος, Βασ. Γεωργίου Α΄ 31, «JULIA COURT». Παραλιακός δρόμος, πλησίον «Pizza Hut», Γερμασόγεια, τηλ. 25325450, 99086346.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Αντωνίου Φλώρα, Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια, τηλ. 24322868, 97810079.

>Λάμπη Μαρία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, «Ακάμια Centre», κατ. 9, Λάρνακα, τηλ. 24626447, 24361185.

>Νικολάου Νάσια, Κασταλίας & Λαρίσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο «Παυλήμπεη». Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», Καμάρες, Λάρνακα, τηλ. 24322811, 99082025.

ΠΑΦΟΣ

>Ηρακλέους Χαράλαμπος, Ελλάδος 74. 200μ. πιο κάτω από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», απέναντι από τη φρουταρία «Κήπος της Εδέμ», Πάφος, τηλ. 26942343, 99107608.

>Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2. Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.

>Λεοντίου Αντωνία, Ελευθερίας 71. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια, τηλ. 23821380.