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Το συνεχιζόμενο έγκλημα της Τουρκίας δεν παραγράφεται, δεν συγχωρείται και δεν συγκαλύπτεται, αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα “Χ” την Παρασκευή, ανήμερα της έναρξης της Β φάσης της τουρκικής εισβολής, ο κ. Κόμπος αναφέρει ότι η Αμμόχωστος, η Μόρφου, οι ξεριζωμένοι, οι ηρωικοί πεσόντες και οι αγνοούμενοι δεν επιτρέπουν να ξεχαστούν οι συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.

52 χρόνια από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.



Το συνεχιζόμενο έγκλημα της Τουρκίας δεν παραγράφεται, δεν συγχωρείται, δεν συγκαλύπτεται.



Η Αμμόχωστος, η Μόρφου, οι ξεριζωμένοι, οι ηρωικοί πεσόντες και αγνοούμενοί μας, δεν επιτρέπουν να ξεχάσουμε.



Ο αγώνας… pic.twitter.com/yzwp2tKR9M August 14, 2026

“Πενήντα-δύο χρόνια από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Το συνεχιζόμενο έγκλημα της Τουρκίας δεν παραγράφεται, δεν συγχωρείται, δεν συγκαλύπτεται”, αναφέρει, συγκεκριμένα.

“Η Αμμόχωστος, η Μόρφου, οι ξεριζωμένοι, οι ηρωικοί πεσόντες και αγνοούμενοί μας, δεν επιτρέπουν να ξεχάσουμε”, προσθέτει.

Ο Υπουργός Εξωτερικών καταλήγει ότι “ο αγώνας για την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου μας συνεχίζεται. Μέχρι τη δικαίωση”.