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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Σάββα Χρήστος, Λεωφ Αθαλάσσας 146Α. Δίπλα από το κομμωτήριο «10 ΤΟ GO», Στρόβολος, τηλ. 22514131, 22356369.

>Παρανής Μιχάλης, Λυκαβηττού 28Δ. Δρόμος αρτοποιείου «Χρυσοβαλάντου», απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Έγκωμη, τηλ. 22355715, 96777430.

>Αγαπίου Ελένη, Λεωφ. Αμμοχώστου 19, Δρόμος ΣΟΠΑΖ, Αγλαντζιά, τηλ. 22314634, 22491526.

>Κοντόπουλου Άννα, Περικλέους 15Β. Μεταξύ Λεωφ. Στροβόλου και Εξωτερικών Ιατρείων Στροβόλου, Στρόβολος, τηλ. 22752927, 22879914.

>Μακρίδου Στέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 9Α. Απέναντι από το Σωματείο «ΟΧΙ», Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521071, 97612991.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Ζήνωνος Ανδρέας, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258Β. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Πετρολίνα, Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25821555, 99649599.

>Καραγιάννης Χαράλαμπος, Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ. 150μ. βόρεια «Debenhams Apollon», Λεμεσός, τηλ. 25336176, 25394850.

>Κοτζιαμάνη Μόρφω, Σπύρου Κυπριανού 9. Πλησίον διασταύρωσης Σ. Κυπριανού & Ν. Παττίχη (ανατολικά), Λεμεσός, τηλ. 25336337, 99551982.

>Γρηγορίου Μιλτιάδης, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 18Α, «Stamatiou Center B». Δρόμος Μέσα Γειτονίας, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25717107, 99071717.

>Νικολάου Βασίλης, Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β. Βορείως κυκλικού κόμβου Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο «Γεύση», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25728798, 99490773.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Καλαϊτζή Παναγιώτα, Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α. Έναντι πρώην υπεραγοράς «Σαρρής», νυν «SUPER DISCOUNT», Λάρνακα, τηλ. 24651205, 99522502.

>Ταμπουλλής Μιχάλης, Αγίου Λαζάρου 50-52. Πλησίον Εκκλησίας Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα, τηλ. 24628869, 24362890.

>Τρουλλή Άννα, Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι, τηλ. 24422033, 24635160.

ΠΑΦΟΣ

>Πετεινού Αμαρυλλίς, Ανδρέα Έλληνα, «Oriental Complex», Shop 3. Δίπλα από το International School of Paphos, Πάφος, τηλ. 26653929, 99456401.

>Γαβριήλ Παναγιώτης, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184. Απέναντι από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», Παραλίμνι, τηλ. 23825979, 23744771.

>Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.