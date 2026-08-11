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Τον ισχυρισμό ότι οι ΗΠΑ «ελέγχουν 100%» τα Στενά του Ορμούζ επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε θέσει και ζήτημα αποζημιώσεων από το Ιράν.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της υπογραφής προεδρικού διατάγματος που περιορίζει τις δόσεις για τα παιδικά εμβόλια, ο Τραμπ είπε για το Ιράν ότι «μπορεί να κάνουν φασαρία, αλλά είναι αδέκαροι, δεν έχουν λεφτά».

«Το Ιράν είναι εντελώς χρεοκοπημένο. Δεν πληρώνουν τους στρατιώτες τους, ο πληθωρισμός είναι… 309%», είπε.

Σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν εκκαθαρίσει από νάρκες όλη την έκταση των Στενών. «Πιθανόν θα το ακούσατε, ίσως και όχι», είπε σε δημοσιογράφους για να τονίζει ότι «ελέγχουμε τα Στενά κατά 100%».

«Ο μόνος που έχει τον έλεγχο των Στενών αυτή τη στιγμή είναι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, απειλώντας μάλιστα το Ιράν ότι «έχουμε τη δυνατότητα κλιμάκωσης».

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι Ιρανοί «έχουν σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και τώρα «πληρώνουν το τίμημα».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι «απαιτεί αποζημίωση από το Ιράν» σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Η αναφορά του έρχεται μετά την απόφαση της Τεχεράνης να συνδέσει την αποζημίωση για τις ζημίες που προκάλεσε ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Όπως διευκρίνισε, το θέμα της αποζημίωσης «δεν αναφέρθηκε ποτέ σε καμία από τις διαπραγματεύσεις ή τις συναντήσεις μας», αλλά η Τεχεράνη απαιτεί αποζημίωση για τις πολεμικές ζημίες από την Ουάσινγκτον ήδη από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι το Ιράν θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη «για τις καταστροφές και τον θάνατο που προκάλεσε στον λαό του Λιβάνου, της Συρίας, της Υεμένης και της Γάζας».

protothema.gr