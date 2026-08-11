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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ζητά τη μείωση των παιδικών εμβολιασμών, περιορίζοντας το συνιστώμενο πρόγραμμα σε 11 βασικές ανοσοποιήσεις.

Παράλληλα, το διάταγμα προβλέπει τον διαχωρισμό του τριπλού εμβολίου κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (MMR) σε τρεις ξεχωριστές δόσεις, οι οποίες θα χορηγούνται σε διαφορετικές ιατρικές επισκέψεις.

«Με άμεση ισχύ, η κυβέρνησή μου αναγνωρίζει τις κορυφαίες συστάσεις παιδικών εμβολίων μόνο για 11 βασικούς εμβολιασμούς έναντι των πιο σοβαρών και επικίνδυνων ασθενειών, μαζί με το MMR, το οποίο ελπίζουμε ότι θα διαχωριστεί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής στον Λευκό Οίκο.

«Οι ΗΠΑ έχουν συστήσει περισσότερα παιδικά εμβόλια από κάθε άλλη ομότιμη χώρα, ακόμη και διπλάσιες δόσεις σε σύγκριση με ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι εμβολιασμοί για την ηπατίτιδα Β, τη νόσο COVID-19 και τη γρίπη, μεταξύ άλλων, δεν συνιστώνται πλέον για όλα τα παιδιά.

Αντιδράσεις ειδικών και η αρμοδιότητα των πολιτειών

Ειδικοί σε θέματα δημόσιας υγείας εκφράζουν ανησυχίες ότι ο διαχωρισμός και η χρονική αραίωση των εμβολίων που προτείνει ο Τραμπ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο να προσβληθούν τα παιδιά από ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό πριν προλάβουν να κάνουν την επόμενη επίσκεψη στον γιατρό. Παρά το γεγονός ότι το διάταγμα ζητά αναθεωρημένες συστάσεις, την αρμοδιότητα να επιβάλλουν υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για τους μαθητές έχουν οι πολιτείες και όχι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Πολιτικό πλαίσιο και η επιμονή στη σύνδεση με τον αυτισμό

Ενόψει της ανακοίνωσης της Δευτέρας, η κυβέρνηση Τραμπ είχε απομακρυνθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συζήτηση για την πολιτική εμβολιασμών, προτιμώντας λιγότερο αμφιλεγόμενα θέματα όπως η υγιεινή διατροφή και οι προσπάθειες για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών εξακολουθεί να υποστηρίζει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις εμβολιασμού στα σχολεία, αν και οι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν το ζήτημα λιγότερο σημαντικό σε σύγκριση με τους Δημοκρατικούς.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στη συσχέτιση του αυτισμού με τα εμβόλια. Πρόσφατα αύξησε την πίεση προς τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ να προσδιορίσει τα αίτια του αυτισμού -κάτι που ο Κένεντι είχε δεσμευτεί να πράξει με νέα έρευνα που παρουσιάστηκε πέρυσι. Ο Τραμπ πίεσε δημόσια τον υπουργό Υγείας για ενημέρωση σχετικά με την έρευνα για τον αυτισμό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο μήνα.

«Πώς πάτε με την έρευνα για τον αυτισμό;» ρώτησε ο Τραμπ.

«Θα έχουμε μια απάντηση για εσάς», δήλωσε ο Κένεντι.

Επιστημονικά δεδομένα και η έξαρση ιλαράς

Η επιστημονική συναίνεση και δεκαετίες μελετών έχουν καταλήξει κατηγορηματικά στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των παιδικών εμβολίων και του αυτισμού. Τα παιδικά εμβόλια -καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής τους σε συνδυασμό- υποβάλλονται σε αυστηρές μελέτες, ενώ η παρακολούθηση της ασφάλειάς τους συνεχίζεται για χρόνια κατά τη χρήση τους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που ξεκινά η σχολική χρονιά σε όλη τη χώρα και το έθνος αντιμετωπίζει έξαρση ιλαράς, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ στο να χάσουν το καθεστώς εξάλειψης της νόσου.

skai.gr