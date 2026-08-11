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Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι η σχέση του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει «πολύ καλή», παρά την απόρριψη από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό του αμερικανικού οδικού χάρτη για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου είχε ήδη εκφράσει επιφυλάξεις για το κείμενο, το οποίο θεωρητικά ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή της λεγόμενης δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακο.

Ωστόσο, την Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει τον αμερικανικό οδικό χάρτη.

Ο ισραηλινός στρατός «δεν θα προχωρήσει σε καμιά απόσυρση» από τη Λωρίδα της Γάζας «όσο η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί αληθινά», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνησή του «δεν αποδέχεται το έγγραφο 15 σημείων», συνάδοντας με τους συμμάχους του της άκρας δεξιάς, με φόντο τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές το φθινόπωρο.

Χαρακτήρισε τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο (του Ισραήλ) στον Λευκό Οίκο», αλλά κατέστησε σαφές πως εννοεί να του εναντιωθεί: οι Αμερικανοί «έχουν ιδέες, ορισμένες είναι αποδεκτές για εμάς, άλλες όχι, και ξέρουμε πώς να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας σε αυτά τα ζητήματα».

Η σχέση των δυο ανδρών φάνηκε να υφίσταται φθορά τον Απρίλιο, όταν, εν μέσω διαπραγματεύσεων για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταφερθεί με ασυνήθιστα βαριές εκφράσεις εναντίον του ισραηλινού συμμάχου του, κατηγορώντας τον ότι προσπαθούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον.

protothema.gr