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Περισσότερες από 23 εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να προκρίνει την άσκηση οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη, αντί μιας νέας στρατιωτικής επίθεσης, την οποία είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση του Al Jazeera.

Την ίδια ώρα, η ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, της κρίσιμης θαλάσσιας οδού που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω των ενεργειών των ιρανικών δυνάμεων.

Παράλληλα, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός εντείνει την πίεση στα ιρανικά λιμάνια, καθώς οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον του Στενού του Ορμούζ συνεχίζονται.

Ενώ το Ιράν και το Ομάν έχουν αναφέρει ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «διαπραγματεύονται μόνο εν μέρει» με το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιωνδήποτε άμεσων συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.

Γιατί, λοιπόν, μετά από μήνες εκτεταμένων συγκρούσεων, ο Τραμπ στρέφεται προς την οικονομική πίεση αντί της στρατιωτικής επέμβασης σε αυτή τη σύγκρουση;

Τι έχει πει ο Τραμπ σχετικά με την αλλαγή στρατηγικής;

«Το αντιμετωπίζουμε με διακριτικότητα», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή σχετικά με την προσέγγιση των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τις δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα, όταν έδωσε στο «διπρόσωπο» Ιράν «μια τελευταία ευκαιρία» να καταλήξει σε συμφωνία ή να υποστεί καταστροφικές επιθέσεις.

Τώρα, όπως δήλωσε ο Τραμπ, επιθυμεί να πλήξει το Ιράν οικονομικά.

Ακόμη, ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται σε «πολύ κακή κατάσταση» από οικονομική άποψη, επικαλούμενος τον υψηλό πληθωρισμό και τη δυσκολία να πληρώσει τους στρατιώτες, και απέδωσε την αύξηση αυτής της πίεσης στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο.

«Απλώς παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχει χρήματα», ανέφερε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου – το οποίο τη Δευτέρα κινείται στα 78 δολάρια περίπου το βαρέλι – έχει μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις που είχαν στους Αμερικανούς καταναλωτές ο πόλεμος και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, γεγονότα που είχαν οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για κάποιο διάστημα. «Όλα θα πάνε καλά. Πάντα πάνε καλά. Είναι σαν παιχνίδι σκακιού», είπε.

Μιλώντας το Σάββατο για τον πόλεμο κατά του Ιράν, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News: «Βρισκόμαστε στη μέση του παιχνιδιού και χρησιμοποιούμε μια σειρά μέσων – διπλωματικών, οικονομικών, στρατιωτικών – για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον αμερικανικό λαό».

Ποια ήταν η επίδραση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν;

Οι ΗΠΑ διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά των ιρανικών λιμανιών από τα μέσα Απριλίου. Στόχος είναι η μείωση των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν – που εκτιμώνται σε περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα – και, κατά συνέπεια, η σημαντική μείωση των εσόδων του από το πετρέλαιο.

Το Σάββατο, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανέφερε ότι ανακατεύθυνε 53 εμπορικά πλοία, πραγματοποίησε επιβίβαση σε δύο και ακινητοποίησε άλλα δύο.

Οι ιρανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι εξαγωγές πετρελαίου έχουν σχεδόν μηδενιστεί λόγω του αποκλεισμού. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές πετρελαίου επιδεινώνουν τα ήδη υπάρχοντα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, τα οποία συνδέονται με εσωτερικά διαρθρωτικά ζητήματα και κακοδιαχείριση.

Οι υποδομές του Ιράν έχουν επίσης υποστεί σημαντικές ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να την αποζημιώσουν για αυτές τις απώλειες ως μία από τις προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Υπάρχει έλλειψη πυρομαχικών στις ΗΠΑ;

Αρκετές αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης υποδεικνύουν ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειψη αποθεμάτων πυρομαχικών λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, το Axios ανέφερε ότι ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, είχε προειδοποιήσει τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και τον Τραμπ ότι η έλλειψη πυραύλων αεράμυνας θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να προστατεύσουν τις δυνάμεις τους και τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή.

Το Πεντάγωνο ζήτησε από την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ να επιταχύνει την παραγωγή και την παράδοση όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών των οποίων η διαθεσιμότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη λόγω του πολέμου με το Ιράν, ανέφερε η Washington Post, επικαλούμενη ένα υπόμνημα του Υπουργείου Πολέμου.

Ωστόσο, ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε το Σάββατο στο Al Jazeera ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή ποσότητα πυρομαχικών για τη συνέχιση των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων.

«Διαθέτουμε επαρκή πολεμοφόδια για την αποστολή που έχουμε μπροστά μας», δήλωσε ο Τζάρετ Κόνλεϊ, αναπληρωτής διευθυντής της Μονάδας Καινοτομίας Άμυνας του Υπουργείου Πολέμου, σε συνέντευξη στο Al Jazeera. «Το υπουργείο διαθέτει σήμερα όλα όσα χρειάζεται για να διεξάγει έναν πόλεμο».

Βρίσκεται ο Τραμπ υπό πίεση στην πατρίδα του λόγω αυτού του πολέμου;

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο στις αρχές του περασμένου έτους, υποσχόμενος να αποφύγει τους «ανόητους πολέμους».

Επί του παρόντος, ο πόλεμός του εναντίον του Ιράν είναι αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος και οι συνάδελφοί του Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν να διατηρήσουν τις οριακές πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Μόνο περίπου το 35% των Αμερικανών συμφωνεί με τον πόλεμο, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos. Όταν ρωτήθηκαν ποιο πολιτικό κόμμα έχει την καλύτερη προσέγγιση για τη διαχείριση του πολέμου και της «τρομοκρατίας», οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι προτίμησαν τους Δημοκρατικούς έναντι των Ρεπουμπλικάνων – 37% έναντι 36%.

Πρόκειτα για την πρώτη φορά που οι Δημοκρατικοί προηγούνται από τότε που οι δημοσκοπήσεις Reuters/Ipsos άρχισαν να θέτουν το ερώτημα αυτό τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι Ρεπουμπλικανοί προηγούνταν με 39% έναντι 28% των Δημοκρατικών.

Θα αποδειχθούν αποτελεσματικές οι οικονομικές πιέσεις εναντίον του Ιράν;

Ο Μεχράν Καμράβα, καθηγητής στο Georgetown University του Κατάρ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ προχωρούν πολύ αργά και εξέφρασε αμφιβολίες ως προς το αν η εκστρατεία οικονομικής πίεσης της Ουάσιγκτον θα στεφθεί με επιτυχία.

Σημείωσε ότι το Ιράν κατάφερε να ασκήσει σημαντική πίεση στις χώρες του Κόλπου, όπου βρίσκονται στρατιωτικά μέσα και υποδομές των ΗΠΑ, επιτιθέμενο σε αυτές με πυραύλους και drones.

«Αυτό που έχουμε δει είναι ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να ασκήσουν οικονομική πίεση στους γείτονες της περιοχής, ιδίως σε χώρες όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ, ώστε αυτές με τη σειρά τους να ασκήσουν πίεση στις ΗΠΑ να διαπραγματευτούν με το Ιράν», είπε.

«Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ασκούν οικονομική πίεση στο Ιράν. … Επομένως, καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να κάνει το πρώτο βήμα, να τείνει το χέρι και να πει: “Ας καθίσουμε να διαπραγματευτούμε”», πρόσθεσε.

Ο Καμράβα δήλωσε ότι είναι επιφυλακτικός ως προς το αν η οικονομική πίεση των ΗΠΑ θα αποδειχθεί αποτελεσματική, ιδίως καθώς οι ηγέτες του Ιράν δεν υφίστανται την ίδια εσωτερική πολιτική πίεση με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Η Τεχεράνη βρίσκεται υπό τεράστια οικονομική πίεση, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το πολιτικό σύστημα του Ιράν είναι ένα πολύ καταπιεστικό σύστημα. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι που λαμβάνουν τις αποφάσεις ενδιαφέρονται άμεσα για τη δυσχερή κατάσταση της μεσαίας τάξης», είπε. «Θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία», είπε, προσθέτοντας: «Επομένως, δεν είμαι σίγουρος αν αυτή η τακτική θα αποδώσει καρπούς σε αυτό το στάδιο».

Έχουν επιτύχει οι ΗΠΑ κάποιον από τους στόχους τους;

Όχι ακριβώς. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν αλλάξει επανειλημμένα και σημαντικά τους στόχους από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα που σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Αρχικά, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο πόλεμος είχε ως στόχο να εμποδίσει το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό όπλο – κάτι που η Τεχεράνη ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να κάνει – και να επιβάλει αλλαγή στην ιρανική κυβέρνηση, ένα στόχο το οποίο ο Τραμπ έχει έκτοτε εγκαταλείψει διακριτικά. Οι ΗΠΑ έθεσαν επίσης και άλλα αιτήματα, όπως τον περιορισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και τον τερματισμό της υποστήριξής του προς ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, όπως η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Χούθι στην Υεμένη και άλλες στο Ιράκ και τη Συρία.

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, το κόστος για τις χώρες του Κόλπου και η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκάλεσε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχουν ασκήσει πίεση στην Ουάσινγκτον να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Το Ιράν έθεσε αρκετούς δικούς του όρους για τον τερματισμό του πολέμου, μεταξύ των οποίων η άρση των αμερικανικών κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού, καθώς και το «ξεπάγωμα» των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, ένα μνημόνιο κατανόησης (MoU) που υπέγραψαν το Ιράν και οι ΗΠΑ στις 17 Ιουνίου για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και την έναρξη μιας περιόδου διαπραγματεύσεων 60 ημερών κατέρρευσε μέσα σε λίγες ημέρες, κυρίως λόγω διαφωνιών σχετικά με τη διαχείριση του Στενού.

Αν και το MoU ανέφερε την ενδεχόμενη άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν και τη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης για το Ιράν, δεν κάλυπτε συγκεκριμένα τις αμερικανικές απαιτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν ή τις περιφερειακές ένοπλες ομάδες που ενεργούν ως πληρεξούσιοι του Ιράν. Φάνηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

skai.gr