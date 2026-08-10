Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συναγερμός σήμανε κοντά στο γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρζι, όταν δύο πολιτικά αεροσκάφη εισήλθαν σε περιοχή όπου ίσχυε προσωρινή απαγόρευση πτήσεων, με αποτέλεσμα να απογειωθούν αμερικανικά μαχητικά F-16 για την αναχαίτισή τους.

Η διοίκηση άμυνας του αεροδιαστημικού τομέα της βόρειας Αμερικής (NORAD) επιβεβαίωσε ότι απογειώθηκαν εσπευσμένα F-16 χθες, τα οποία αναχαίτισαν τα πολιτικά αεροσκάφη και τα συνόδευσαν εκτός της περιοχής απαγόρευσης πτήσεων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News και δημοσίευμα της New York Post, τα πολιτικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σε μικρή απόσταση από το κλαμπ του προέδρου όπου πέρναγε το σαββατοκύριακο ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.

ICYMI: Trump’s Golf Club Airspace Breached Twice



Two general aviation aircraft were intercepted by NORAD F-16s after violating temporary flight restrictions over Trump's golf club in Bedminster, New Jersey.



NORAD said the FAA will determine whether the pilots entered the… pic.twitter.com/Bu70GP5DLv — RT_India (@RT_India_news) August 10, 2026

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν ξεκαθάρισαν στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν πόσα μαχητικά απογειώθηκαν για τις αναχαιτίσεις και δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τα «αεροσκάφη γενικής αεροπορίας» που παραβίασαν τη ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Είναι συνήθης πρακτική η επιβολή απαγόρευσης πτήσεων σε περιοχές όπου βρίσκεται ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ, για λόγους ασφαλείας. Ενίοτε σημειώνονται παραβιάσεις, κατά κανόνα από μικρά αεροσκάφη οι χειριστές των οποίων δεν είχαν ενημερωθεί. Η NORAD θύμισε στους πιλότους να ενημερώνονται συνεχώς για τις ειδοποιήσεις προς τους ιπταμένους (NOTAMs).

ΑΠΕ-ΜΠΕ