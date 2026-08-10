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Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Από τις ακτές της Μεσσηνίας και τα κάστρα της Πελοποννήσου μέχρι τις οθόνες IMAX σε όλο τον κόσμο, η “Οδύσσεια” του Christopher Nolan εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς, αλλά και σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της οικονομικής δυναμικής που μπορούν να δημιουργήσουν οι μεγάλες διεθνείς παραγωγές στην Ελλάδα.

Με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε περίπου 250 εκατ. δολάρια, η ταινία έχει ήδη ξεπεράσει τα 930 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επιβεβαιώνοντας την εμπορική της απήχηση σε διεθνές επίπεδο. Την ίδια στιγμή, η πορεία της στην Ελλάδα την κατατάσσει ανάμεσα στις σημαντικότερες κινηματογραφικές επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Tanweer, εταιρείας διανομής της ταινίας στην Ελλάδα, με την οποία επικοινώνησε το Capital.gr, μέχρι τις 4 Αυγούστου η “Οδύσσεια” είχε καταγράψει περίπου 657.000 εισιτήρια, ενώ η εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι η τελική επίδοσή της θα προσεγγίσει το 1 εκατομμύριο θεατές.

Με την επίδοση αυτή, η ταινία αναμένεται να βρεθεί στο Top 10 των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών στην Ελλάδα, ενώ ήδη αποτελεί τη μεγαλύτερη κινηματογραφική επιτυχία της περιόδου μετά την πανδημία.

Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με τις κορυφαίες εισπρακτικές επιτυχίες που έχουν καταγραφεί στην ελληνική αγορά. Το απόλυτο ρεκόρ εισιτηρίων όλων των εποχών, συμπεριλαμβανομένων των ξένων παραγωγών, διατηρεί ο “Τιτανικός” (1997) του James Cameron, ο οποίος είχε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια εισιτήρια πανελλαδικά.

Ρεκόρ και στις αίθουσες IMAX

Η δυναμική της “Οδύσσειας” αποτυπώνεται έντονα και στις αίθουσες IMAX, όπου η ταινία καταγράφει επίδοση-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Σύμφωνα με την Tanweer, η παραγωγή του Christopher Nolan αποτελεί την πιο επιτυχημένη ταινία που έχει προβληθεί ποτέ σε IMAX στην Ελλάδα, με πολλές προβολές να παραμένουν sold out έως τα μέσα Σεπτεμβρίου -επίδοση πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα.

Η ανταπόκριση του κοινού δημιουργεί παράλληλα θετικές προσδοκίες για τη συνολική πορεία της κινηματογραφικής αγοράς. Η εκτίμηση της εταιρείας διανομής είναι ότι το 2026 η ελληνική αγορά αναμένεται να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια εισιτήρια, επίδοση που θα συνιστά το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών και θα σηματοδοτεί αύξηση περίπου 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Από το box office στην ελληνική οικονομία

Πέρα όμως από την εμπορική επιτυχία στις αίθουσες, η “Οδύσσεια” αφήνει ένα σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα και στη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων.

Η παραγωγή εντάχθηκε στο πρόγραμμα Cash Rebate του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο που έχει αναπτύξει η Ελλάδα για την προσέλκυση μεγάλων διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, οι συνολικές δαπάνες της παραγωγής στην Ελλάδα προσέγγισαν τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ η δημόσια ενίσχυση μέσω του Cash Rebate ανήλθε σε περίπου 6,5 εκατ. ευρώ.

Πέρα όμως από το ύψος της ενίσχυσης, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά μεταφράστηκαν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα μέσα στη χώρα: δαπάνες σε ελληνικές επιχειρήσεις, απασχόληση εκατοντάδων Ελλήνων επαγγελματιών, αξιοποίηση ελληνικών συνεργείων, τοπικών προμηθευτών, ξενοδοχειακών μονάδων, μεταφορών και πλήθους άλλων υπηρεσιών.

350 Έλληνες επαγγελματίες και 300 κομπάρσοι

Το αποτύπωμα της παραγωγής δεν περιορίστηκε στις δαπάνες. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων απασχολήθηκαν περίπου 350 Έλληνες επαγγελματίες στα τεχνικά τμήματα της παραγωγής, όπως σκηνικά, κοστούμια, ηλεκτρολογικά συνεργεία, κάμερες, φωτισμός, ήχος, παραγωγή και μεταφορές.

Παράλληλα, συμμετείχαν περίπου 300 Έλληνες κομπάρσοι, δημιουργώντας σημαντική απασχόληση και εισόδημα για εκατοντάδες οικογένειες και επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία μιας παραγωγής τέτοιου μεγέθους κινητοποίησε ένα ευρύτερο δίκτυο ελληνικών επιχειρήσεων σε κλάδους όπως η φιλοξενία, η εστίαση, οι μεταφορές, οι κατασκευές, οι ενοικιάσεις εξοπλισμού, η ασφάλεια και πλήθος άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα.

Η Ελλάδα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς σταθμούς της διεθνούς παραγωγής, η οποία “ταξίδεψε” από την Ιταλία και το Μαρόκο έως τη Σκωτία, την Ισλανδία και τη Μάλτα. Για τα ελληνικά γυρίσματα, η παραγωγή επέλεξε τοποθεσίες με ισχυρό συμβολισμό, όπως το Σπήλαιο του Νέστορα στη Μεσσηνία, πάνω από τη Βοϊδοκοιλιά, το Κάστρο της Μεθώνης και τον Ακροκόρινθο, αναδεικνύοντας εκ νέου τη σύνδεση της χώρας με τον μύθο του Οδυσσέα και την αρχαία ελληνική κληρονομιά.

Το Cash Rebate ως εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων

Όπως προκύπτει από συνομιλία του Capital.gr με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ, κ. Λεωνίδα Χριστόπουλο, η “Οδύσσεια” αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας πίσω από το ελληνικό Cash Rebate: η δημόσια ενίσχυση δεν λειτουργεί ως απλή επιδότηση μιας ξένης παραγωγής, αλλά ως εργαλείο προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων που διοχετεύονται στην ελληνική οικονομία.

Μέσω τέτοιων παραγωγών δημιουργούνται εισόδημα και θέσεις εργασίας, ενισχύονται οι εγχώριες επιχειρήσεις, μεταφέρεται τεχνογνωσία στα ελληνικά συνεργεία και ενισχύεται η διεθνής προβολή της χώρας. Το γεγονός ότι παραγωγές αυτού του μεγέθους επιλέγουν πλέον την Ελλάδα επιβεβαιώνει, σύμφωνα με το ΕΚΚΟΜΕΔ, ότι η χώρα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα ως διεθνής προορισμός κινηματογραφικών επενδύσεων.

Η σημασία τέτοιων παραγωγών τεκμηριώνεται και από σχετικές μελέτες. Σύμφωνα με τη Olsberg SPI, κάθε 1 ευρώ δημόσιας ενίσχυσης μέσω του Cash Rebate δημιουργεί συνολική οικονομική δραστηριότητα ύψους 4,2 ευρώ στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, κάθε 1 ευρώ δημόσιας ενίσχυσης συνδέεται με πρόσθετη τουριστική δαπάνη ύψους 30 χιλ. έως 50 χιλ. ευρώ, καθώς οι κινηματογραφικές παραγωγές ενισχύουν τη διεθνή προβολή της Ελλάδας και επηρεάζουν θετικά την επιλογή της ως ταξιδιωτικού προορισμού.

Η “Οδύσσεια” αποτελεί, επομένως, χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια μεγάλη διεθνής παραγωγή μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της ψυχαγωγίας και να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την οικονομία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Όπως αναφέρει ο κ. Χριστόπουλος, η “Οδύσσεια” είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ο πολιτισμός, όταν συνδυάζεται με μια σύγχρονη και σταθερή δημόσια πολιτική, μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική αναπτυξιακή δύναμη για τη χώρα.

Το αποτύπωμα πέρα από τις κινηματογραφικές αίθουσες

Σύμφωνα με το ΕΚΚΟΜΕΔ, η πορεία της “Οδύσσειας” στην Ελλάδα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καταγράφοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές εμπορικές επιδόσεις των τελευταίων ετών στην ελληνική κινηματογραφική αγορά.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το ΕΚΚΟΜΕΔ, η σημασία της επιτυχίας της “Οδύσσειας” ξεπερνά τα όρια μιας μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας. Η ταινία του Christopher Nolan ανέδειξε πώς ένα έργο που αντλεί έμπνευση από έναν πυρήνα του ελληνικού πολιτισμού μπορεί να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός, επαναφέροντας τον Όμηρο, την ελληνική μυθολογία και την Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτιστικής συζήτησης.

Το αποτύπωμα της ταινίας, σύμφωνα με τον οργανισμό, δεν περιορίζεται στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά επεκτείνεται σε πεδία που συνδέονται με τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον τουρισμό.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα που επικαλείται το ΕΚΚΟΜΕΔ:

στις Ηνωμένες Πολιτείες οι πωλήσεις έντυπων εκδόσεων της “Οδύσσειας” αυξήθηκαν κατά 76%, με το έργο να καταγράφει υψηλές θέσεις στις λίστες πωλήσεων μεγάλων βιβλιοπωλείων, όπως η Barnes & Noble,

στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πωλήσεις έντυπων εκδόσεων της “Οδύσσειας” σημείωσαν αύξηση περίπου 1.400% μέσα σε έναν μήνα,

καταγράφεται σημαντική άνοδος στις διαδικτυακές αναζητήσεις για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, με αναζητήσεις όπως “learn Greek” να αυξάνονται ενώ αυξάνεται παράλληλα το ενδιαφέρον για την ελληνική ιστορία και μυθολογία.

παράλληλα, τουριστικοί φορείς και διεθνή μέσα καταγράφουν ήδη αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια σε περιοχές της Ελλάδας που συνδέονται με τον Οδυσσέα και τα ομηρικά έπη, αναδεικνύοντας τη δυναμική του κινηματογράφου ως εργαλείου πολιτιστικής προβολής και τουριστικής ανάπτυξης.

Για το ΕΚΚΟΜΕΔ, αυτή είναι και η σημαντικότερη διάσταση της επιτυχίας της ταινίας: ότι οι μεγάλες διεθνείς παραγωγές δεν αφήνουν μόνο ένα άμεσο οικονομικό αποτύπωμα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν μια μακροχρόνια αξία για τη χώρα.

Μέσα από την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της και την προβολή της ως σύγχρονου και ανταγωνιστικού προορισμού για κινηματογραφικές επενδύσεις και πολιτιστικό τουρισμό, μια παραγωγή όπως η “Οδύσσεια” λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής προβολής και ανάπτυξης.

Forbes