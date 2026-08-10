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Παράπονα εκφράζουν πολλοί πολίτες στην Πάφο που εργοδοτούν αλλοδαπές οικιακούς βοηθούς εξαιτίας της πρόσφατης αλλαγής στο μηχανογραφημένο σύστημα καταβολής των επιδομάτων.

Πολίτες που επικοινώνησαν με τον «Φ» καταγγέλλουν ότι ενώ μέχρι πρόσφατα οι διαδικασίες καταβολής των επιδομάτων προς τις οικιακές βοηθούς ολοκληρώνονταν απρόσκοπτα, τις τελευταίες εβδομάδες η προσπάθεια αυτή παραμένει ημιτελής, αφού το σύστημα από κάποιο σημείο και μετά δεν τους επιτρέπει να προχωρήσουν στην αποπληρωμή των οφειλών τους.

Εκφράζουν δε παράπονα ότι κινδυνεύουν να χρεωθούν με επιπρόσθετες χρεώσεις καθυστέρησης τη στιγμή που οι ίδιοι συνεχίζουν να ενεργούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων για εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

Αρμόδια πηγή των Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ρωτήθηκε από τον «Φ» ανέφερε ότι πλέον με τις αλλαγές που έχουν γίνει, είναι προπαιτούμενο να είναι ο πολίτης συνδεδεμένος με το σύστημα Αριάδνη για να προχωρήσει στην καταβολή των επιδομάτων προς τις εργαζόμενες αυτές. Αν κάποιος δεν έχει εγγραφεί στο Αριάδνη, είπε, δεν μπορεί πλέον να διεκπεραιώνει την διαδικασία αυτή, εκτιμώντας ότι προφανώς οι πολίτες που εξέφρασαν τα παράπονα αυτά δεν έχουν προχωρήσει στην εγγραφή τους στο συγκεκριμένο σύστημα.