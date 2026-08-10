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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Κουβαρά Αττικής, με τις φλόγες να καίνε χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά κοντά στον οικισμό Άγιος Στυλιανός.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι κατευθύνουν τη φωτιά προς τα σπίτια, με αποτέλεσμα να εκδοθεί νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού προς τα Καλύβια Θορικού.

Το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στη περιοχή Αγίου Στυλιανού Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Καλύβια Θορικού. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την απομάκρυνση των κατοίκων έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.

Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με τις δυνάμεις να ενισχύονται δύο φορές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 172 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα.

Στις δυνάμεις περιλαμβάνονται 23 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τη Γαλλία και 24 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροπλάνα και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Στην επιχείρηση συνδράμει επίσης ο Δήμος Σαρωνικού με υδροφόρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ