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Η πασίγνωστη -κυρίως σε όσους έζησαν και ποδηλάτησαν τις δεκαετίες ’70 και ’80- εταιρεία ποδηλάτων Raleigh, που κατασκεύαζε και το ποδήλατο-θρύλος Chopper, ξεκίνησε διαδικασίες πτώχευσης, αφού δεν κατάφερε να βρει αγοραστή.

Ο όμιλος Accell, με έδρα την Ολλανδία, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κάλεσε διαχειριστές, αφού δεν κατάφερε να βρει βιώσιμη λύση για να συνεχίσει τις δραστηριότητές του.

Η Raleigh ιδρύθηκε το 1887 και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ποδηλάτων στον κόσμο. Στο απόγειό της, κατασκεύαζε 1 εκατομμύριο ποδήλατα ετησίως, στο εργοστάσιό της στο Νότιγχαμ και απασχολούσε περισσότερους από 8.000 ανθρώπους.

Κατασκεύαζε μεταξύ άλλων και το διάσημο ποδήλατο Raleigh Chopper, το οποίο κυκλοφόρησε το 1969 και έγινε σύμβολο της ποπ κουλτούρας και της νεολαίας τη δεκαετία του ’70 και αργότερα. Ήταν εμπνευσμένο από τις αμερικανικές μοτοσικλέτες της εποχής, με σέλα μακρόστενη -τύπου «banana seat»- με μικρή πλάτη, τιμόνι ψηλό και με τροχούς διαφορετικού μεγέθους μπρος και πίσω.

INS