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Τις οικονομικές δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κανονισμός SAFE, θέλει να εξαντλήσει η Λευκωσία, ούτως ώστε να αυξήσει την αποτρεπτική ισχύ της Εθνικής Φρουράς μέσω του δανειοληπτικού εργαλείου που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως πληροφορείτε το Philenews, έχουν προχωρήσει αρκετές συμβάσεις και δε θα αργήσουν να μπουν στο οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς, μικρότερα εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν για παράδειγμα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα συστήματα που απαιτούν μικρό χρόνο παραγωγής.

Όσον αφορά τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά, δηλαδή τεθωρακισμένα οχήματα, εκτιμάται ότι τα προγράμματα αυτά θα αρχίσουν να υλοποιούνται από το 2028 και εντεύθεν, εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης στην παγκόσμια αγορά εξοπλισμών.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, στον προγραμματισμό της Λευκωσίας για την ενίσχυση των τεθωρακισμένων μονάδων και δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς, είναι και το υπερσύγχρονο τεθωρακισμένο όχημα μάχης (ΤΟΜΑ) EBRC Jaguar. Το όχημα κατασκευάζεται από τις εταιρείες KNDS France (πρώην Nexter Systems), Arquus και Thales και διαθέτει πολλές δυνατότητες στη μάχη και στον σύγχρονο πόλεμο.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο όχημα 6×6, σχεδιασμένο στο πλαίσιο του προγράμματος SCORPION για τον εκσυγχρονισμό των χερσαίων δυνάμεων της Γαλλίας. Προορίζεται να αντικαταστήσει σταδιακά τα παλαιότερα AMX-10RC και ERC-90 Sagaie. Μπορεί να επιχειρεί τόσο σε ανοικτό πεδίο όσο και σε αστικές ή ορεινές περιοχές και διαθέτει πλήρωμα τριών ατόμων.

Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η σημαντική ισχύς πυρός που διαθέτει σε σύγκριση με άλλα οχήματα της κατηγορίας του. Διαθέτει πυροβόλο CT40 των 40 χιλιοστών, τηλεχειριζόμενο πολυβόλο 7,62 χιλιοστών και εκτοξευτή αντιαρματικών πυραύλων Akeron MP, με δύο πυραύλους έτοιμους προς βολή και δύο ακόμη ως εφεδρεία. Το πυροβόλο μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικούς τύπους πυρομαχικών, μεταξύ των οποίων διατρητικά, εκρηκτικά και προγραμματιζόμενα πυρομαχικά airburst.

Όπως πληροφορείται το Philenews, εάν η Λευκωσία αποκτήσει αυτά τα οχήματα, δε θα τα διαθέσει προς αντικατάσταση άλλων οχημάτων που διαθέτει η Εθνική Φρουρά σε μεγάλους αριθμούς, αλλά θα ενταχθούν στη δύναμη ως συμπληρωματικά. Ενδεικτικά ο γαλλικός στρατός διαθέτει σήμερα μόλις 128 EBRC Jaguar, ενώ αναμένεται να λάβει ακόμη 30 μέσα στο 2026. Το Βέλγιο έχει παραγγείλει 60 μονάδες, το Λουξεμβούργο 38, ενώ άγνωστο αριθμό έχει παραγγείλει και η Ιρλανδία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η Κύπρος διατηρεί παράδοση στους εξοπλισμούς τεθωρακισμένων γαλλικής προελεύσεως και η επιλογή της γαλλικής αγοράς, δεν είναι καθόλου τυχαία.

Γαλλικά τροχοφόρα ΤΟΜΠ για την Εθνική Φρουρά

Όπως αποκάλυψε το philenews σε δημοσίευμα του τον περασμένο Δεκέμβριο, στη λίστα του ΥΠΑΜ, υπάρχουν δύο επιλογές τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) και οι δύο από τη γαλλική βιομηχανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Tribune τον περασμένο Μάρτιο, η Λευκωσία εξετάζει την αγορά περίπου 80 οχημάτων Griffon και περίπου 100 Serval από την KNDS France, ενώ μέρος αυτών ενδέχεται να φέρει αντιαρματικούς πυραύλους Akeron MP της MBDA. Επιπλέον, η La Tribune υποστηρίζει ότι γίνονται συζητήσεις με την γαλλική εταιρεία Arquus για αναβάθμιση περίπου 80 τεθωρακισμένων VAB από τον στόλο της Εθνικής Φρουράς.

Πιέσεις σε όλα τα επίπεδα για τα Merkava

Η απόφαση για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των τεθωρακισμένων δυνάμεων έχει καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό. Η Κύπρος χρειάζεται ένα νέο κύριο άρμα μάχης, ούτως ώστε να αντικαταστήσει τον ρόλο των ρωσικών Τ-80, των οποίων η συντήρηση έχει καταστεί ιδιαίτερα δαπανηρή και ασύμφορη.

Η Λευκωσία φαίνεται ότι έχει κλειδώσει εδώ και καιρό τον στόχο της, και αυτός είναι τα ισραηλινά Merkava (Mk3 ή Mk4). Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ασκούνται πιέσεις προς το Τελ Αβίβ, ούτως ώστε να συναινέσει και να παραχωρήσει στην Εθνική Φρουρά σημαντικό αριθμό οχημάτων. Όπως πληροφορείται το Philenews, στην εβραϊκή Κυβέρνηση, οι απόψεις διίστανται σχετικά με αυτή την ενέργεια. Υπάρχουν οι φωνές που συναινούν στην παραχώρηση των Merkava στην Κύπρο, ωστόσο υπάρχουν και οι κύκλοι που επιθυμούν όπως τα οχήματα παραμείνουν στη διάθεση του IDF, για τις ισραηλινές εφεδρείες.

Πρόκειται για μια αγορά, η οποία αν επιτευχθεί θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας για εξοπλιστικές δαπάνες. Το συγκεκριμένο όχημα κρίνεται κατάλληλο για την Εθνική Φρουρά εξαιτίας της ομοιοτυπίας του εδάφους Κύπρου και Ισραήλ. Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης η εγγύτητα της κατασκευάστριας χώρας, κάτι το οποίο θα ευκολύνει την υλικοτεχνική υποστήριξη αυτών των οχημάτων.