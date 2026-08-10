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Ο Δήμος Πάφου ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των εργασιών του Έργου «Επιδιόρθωση πλακόστρωτου επί της οδού Νικοδήμου Μυλωνά», περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα, είναι απαραίτητο όπως κλείσει προσωρινά πλήρως τμήμα της οδού Νικοδήμου Μυλωνά, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γεώργιου Χριστοφόρου μέχρι το ύψος της συμβολής της με την πλατεία Κερύνειας, για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

​Οι εργασίες ξεκίνησαν από ενωρίς σήμερα το πρωί και θα ολοκληρωθούν αύριο, Τρίτη, στις 14:00.

​Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού, ανακοίνωσε ο Δήμος, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Κυκλοφοριακής Διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου. Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας.

​Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας.

​Ο Δήμος Πάφου διαβεβαιώνει το κοινό ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόκληση της λιγότερο δυνατής ταλαιπωρίας από την εκτέλεση του σημαντικού αυτού έργου και ζητεί την συνεργασία και την κατανόησή του.