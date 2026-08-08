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Ολοένα και σοβαρότερες διαστάσεις αποκτά στην Πάφο το πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, παρά την εκστρατεία που άρχισαν από κοινού η Τροχαία και ο Δήμος Πάφου.

Χθες, δύο χρήστες τέτοιων συσκευών προσωπικής κινητικότητας, χάνοντας προφανώς τον έλεγχο των συσκευών αυτών, έφυγαν από τον πεζόδρομο στον οποίο κυκλοφορούσαν στην τουριστική περιοχή Κάτω Πάφου και κατέληξαν σε βράχια μέσα στη θάλασσα, θέτονας σε άμεσο κίνδυνο και τους ίδιους, αλλά και δεκάδες τουρίστες που την συγκεκριμένη στιγμή έκαναν τον περίπατο τους στο σημείο.

Το ατύχημα έγινε αντιληπτό από πολλούς επισκέπτες της περιοχής, αρκετοί εκ των οποίων προσέτρεξαν και αφού κατέβηκαν μέσα στο νερό και στα βράχια που είναι κάτω από τον πεζόδρομο βοήθησαν τους δύο χρήστες των πατινιών να βγουν στον πεζόδρομο, ευτυχώς έχοντας μόνο ελαφρά τραύματα και γδαρσίματα.

Με αφορμή παρόμοιες επικίνδυνες καταστάσεις που συμβαίνουν συχνά την περίοδο αυτή στην Πάφο, ο Δημαρχεύων, Άγγελος Ονησιφόρου, επανήλθε σήμερα στο θέμα, τονίζοντας με γραπτή του δήλωση ότι η ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών της Πάφου δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Ο Δήμος Πάφου συνεχίζει, σε στενή συνεργασία με την Τροχαία Πάφου, την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης χρήσης Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας και άλλων τροχοφόρων μέσων στους πεζόδρομους και στους δημόσιους χώρους, τονίζει, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες μου προς την Τροχαία Πάφου για την άριστη οργάνωση, τον συντονισμό και τους ελέγχους που πραγματοποιεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η προσπάθεια αυτή δεν αφορά μόνο την εφαρμογή της νομοθεσίας. Αφορά πρωτίστως την προστασία του πεζού, αναφέρει ο Δημαρχεύων Πάφου. Ο κάθε δημότης, ο κάθε ηλικιωμένος, ο κάθε γονιός με το παιδί του και κάθε επισκέπτης που περπατά σε έναν πεζόδρομο πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Ο πεζόδρομος είναι χώρος για τους πεζούς. Κανένας δεν πρέπει να περπατά έχοντας τον φόβο ότι ένα ηλεκτρικό πατίνι ή άλλη συσκευή θα περάσει δίπλα του με μεγάλη ταχύτητα και μπορεί να τον παρασύρει ή να τον τραυματίσει, κατέληξε.