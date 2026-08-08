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Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε χθες, η Ιερά και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή παραπληροφόρησης, όπως αναφέρει.

Η ανακοίνωση της Μονής Αγίου Νεοφύτου επισημαίνει ότι το περιστατικό αφορά ιεροδιάκονο της Μονής, καταγόμενο από ευρωπαϊκή χώρα, ο οποίος εγκαταβίωνε στη Μονή επί σειρά ετών.

Το ζήτημα που προηγήθηκε αφορούσε την επί περίπου τέσσερα έτη άρνηση του εν λόγω μοναχού να παραδώσει συγκεκριμένο δωμάτιο της Μονής, στο οποίο φιλοξενείτο επί περίπου είκοσι χρόνια ο πατέρας του, μέχρι την εκδημία του, επισημαίνεται. Καθ’ όλη την τετραετία, ο Ηγούμενος της Μονής επέδειξε ιδιαίτερη υπομονή, επιείκεια και κατανόηση, καταβάλλοντας επανειλημμένες προσπάθειες για την παράδοση του δωματίου και παρέχοντας τα αναγκαία χρονικά περιθώρια.

Μετά την πρωινή ακολουθία της 7ης Αυγούστου, παρουσία και άλλων μελών της αδελφότητας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τού ζητήθηκε εκ νέου η παράδοση του χώρου και, κατόπιν άρνησής του, ακολούθησε το περιστατικό, κατά το οποίο τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα, υπάλληλος της Μονής και δόκιμος μοναχός.

Οι τραυματισθέντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και ο τραυματισθείς υπάλληλος προέβη σε καταγγελία, αναφέρει η Μονή στην ανακοίνωση της. Η Αστυνομία έχει επιληφθεί του περιστατικού και διερευνά την υπόθεση.

Η Ιερά Μονή συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές και σέβεται απόλυτα την εν εξελίξει διαδικασία. Για τον λόγο αυτό δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό επί των γεγονότων, καταλήγει η ανακοίνωση.