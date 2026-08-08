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Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, μετά τον τραυματισμό δύο ανθρώπων σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις με μαχαίρι.

«Ένας ύποπτος, ο οποίος πιστεύεται ότι κινούνταν με αυτοκίνητο, εμπλέκεται στα περιστατικά», ανέφερε η ολλανδική αστυνομία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ρότερνταμ, δύο άνδρες έπεσαν θύματα τυχαίων επιθέσεων με μαχαίρι το πρωί του Σαββάτου (8/8) δυτικά του κέντρου της πόλης.

Το ένα θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ το άλλο έλαβε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες στο σημείο του συμβάντος, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μια ακόμη απόπειρα επίθεσης με μαχαίρι σημειώθηκε περίπου 30 λεπτά αργότερα σε γέφυρα, στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης.

cnn.gr