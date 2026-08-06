Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Όσα άτομα σκοτώθηκαν τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά σκούτερ, χάθηκαν φέτος σε τροχαίες συγκρούσεις με τα κενά να παραμένουν και τους αρμόδιους να ψάχνουν λύσεις.

Φέτος είχαμε δύο νεκρούς οδηγούς συσκευών προσωπικής κινητικότητας, όσους είχαμε από το 2021 μέχρι το 2025. Οι δύο νεκροί φέτος είναι δύο αλλοδαποί με τις συγκρούσεις να συμβαίνουν στη Λεμεσό. Πέραν των 40 οδηγών σκούτερ έχουν τραυματιστεί. Ο θάνατος προχθές του 24χρονου Σύρου που παρασύρθηκε από όχημα στις 26 Ιουλίου, ήταν ο δεύτερος σε εφτά μήνες και θα πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι στους αρμόδιους για την επικινδυνότητα του να συνυπάρχουν στους δρόμους οχήματα και ηλεκτρικά πατίνια.

Η Αστυνομία έχει ήδη εισηγηθεί όπως τα e-scooters βγουν εκτός δρόμων και να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια όταν υπάρχουν, ενώ εκεί που το μέγεθος το επιτρέπει, να υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ειδική σήμανση για τις συσκευές αυτές.

Οι οδηγοί διαμαρτύρονται ότι οι χειριστές τους κινούνται επικίνδυνα με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος να εμπλακούν σε δυστύχημα, ενώ ο έλεγχος των e-scooters είναι υποτυπώδης, αφού ούτε οι Δήμοι ούτε η Τροχαία διαθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά.

Την ίδια ώρα, ενώ η Βουλή ψήφισε αλλαγές στην χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών και όριζε με υπουργικό διάταγμα να παρέχεται το δικαίωμα στην Αστυνομία και τους Δήμους να προχωρούν με κατασχέσεις σκούτερ όταν οι χειριστές τους παρανομούν, εντούτοις το διάταγμα αυτό δεν έχει εκδοθεί ακόμα τρεις και πλέον μήνες μετά.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν ένας χειριστής e-scooters κινείται με ταχύτητα πέραν της κανονικής ή διακινείται σε χώρους που δεν επιτρέπεται, τότε θα μπορούν μέλη της Αστυνομίας ή των δήμων να προχωρούν σε κατακράτησή τους πέραν της επιβολής προστίμου. Τα κενά που παραμένουν και μελετούνται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων αφορούν στο που θα κινούνται αυτές οι συσκευές και αν θα φέρουν κάποια σήμανση ώστε να αναγνωρίζονται.

Οι αλλαγές που συζητούνται είναι όπως σε κάθε συσκευή προσωπικής κινητικότητας υπάρχει ένας αριθμός όπως τις πινακίδες εγγραφής, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται σε περίπτωση ατυχήματος ή παρανομίας. Τα e-scooters θα καταγράφονται από το ΤΟΜ, ενώ ανοικτό είναι το ζήτημα της ασφάλισης. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου πεζοί χτυπήθηκαν από σκούτερ και δεν υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη.

Σημειώνεται ότι στις 16 Απριλίου η Βουλή ψήφισε κατά πλειοψηφία σημαντικές αλλαγές στη χρήση των σκούτερ, ενώ απέρριψε πρόταση για πλήρη απαγόρευσή τους μέχρι να αποφασιστεί που θα κινούνται. Η πιο σημαντική νομοθετική αλλαγή που επήλθε αφορά στην ηλικία των προσώπων που δικαιούνται πλέον να οδηγούν ή να επιβαίνουν σε scooter.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, scooters μπορούν πλέον να οδηγούν άτομα ηλικίας 17 ετών και άνω αντί 14 ετών όπως ίσχυε προηγουμένως. Παράλληλα, θα μπορούν να μεταφέρουν επιβάτη επίσης 17 ετών και άνω και όχι 12 όπως ίσχυε.

Ταχύτητα 25χλμ

Η άλλη σημαντική ρύθμιση αφορούσε το δικαίωμα κατακράτησης τέτοιων συσκευών όταν παρατηρείται σημαντική παρανομία στους δρόμους. Για τη ρύθμιση αυτή, όπως προαναφέραμε, παραμένει η προϋπόθεση έκδοσης διατάγματος από τον υπουργό Μεταφορών, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Εξ ίσου σημαντική αλλαγή αφορά στην ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξουν αυτές οι συσκευές κινητικότητας. Μέχρι πρότινος θα μπορούσε κάποιος να κινηθεί μέχρι και 20χλμ στις περιοχές όπου ήταν επιτρεπτή η διακίνησή τους. Τώρα το όριο αυξήθηκε και έτσι κάποιος μπορεί να κινηθεί μέχρι και τα 25χλμ.

Τέταρτη τροποποίηση της νομοθεσίας αφορούσε τις τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών προσωπικής κινητικότητας – όπως η υποχρέωση του πωλητή όπως η συσκευή να φέρει δήλωση συμμόρφωσης με σήμανση CE και να τηρεί το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 17128:2020. Επίσης τέθηκε σε ισχύ ρύθμιση που αφορά στην ευθύνη του ιδιοκτήτη ηλεκτρικού πατινιού για την ασφαλή φύλαξή του ώστε να μην επιτρέπει τη χρήση του από πρόσωπα που δεν δικαιούνται, όπως συμβαίνει και με τα οχήματα.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται εξώδικο πρόστιμο σε ιδιοκτήτη συσκευής προσωπικής κινητικότητας ή σε κατά νόμο υπεύθυνο για τη διαχείριση ή φύλαξη συσκευής προσωπικής κινητικότητας, όταν δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, για να αποτρέψει τη χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας από πρόσωπα ηλικίας κάτω των 17 ετών, όπως και αν φέρει επιβάτη κάτω των 17.