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Με το προσωπικό του ελικόπτερο επέλεξε να πάει για ψώνια ένας 69χρονος στις ΗΠΑ, προκειμένου να αποφύγει την οδήγηση σχεδόν μίας ώρας μέχρι το αγαπημένο του κατάστημα. Ο άνδρας προσγειώθηκε στο πάρκινγκ, προκαλώντας έκπληξη σε αστυνομικούς και περαστικούς.

Βίντεο που δημοσιοποίησε το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ουάσιγκτον δείχνει τη στιγμή που οι αστυνομικοί πλησιάζουν το ελικόπτερο, το οποίο είχε προσγειωθεί με ασφάλεια σε άδειο σημείο του πάρκινγκ.

«Η διαδρομή ήταν πολύ μεγάλη»

Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν τον 69χρονο πιλότο γιατί επέλεξε να πάει για ψώνια με ελικόπτερο, εκείνος έδωσε μια απλή και αποστομωτική απάντηση: «Η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν πολύ μεγάλη».

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας απογειώθηκε από το χωριό Ρόζεντεϊλ και πέταξε μέχρι το Ρίτσφιλντ, αποφεύγοντας μια διαδρομή που οδικώς διαρκεί σχεδόν μία ώρα.

Δεν παραβίασε κανέναν νόμο

Παρά την ασυνήθιστη επιλογή μετακίνησης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 69χρονος διέθετε κανονικά άδεια χειριστή, είχε τηρήσει όλους τους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και συνεργάστηκε πλήρως κατά τον έλεγχο.

Ως εκ τούτου, δεν του επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο ούτε αντιμετώπισε οποιαδήποτε κατηγορία.

Το χιουμοριστικό σχόλιο της αστυνομία

Το Γραφείο του Σερίφη αντιμετώπισε με χιούμορ το ασυνήθιστο περιστατικό, δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένας πραγματικά ξεχωριστός τρόπος για να πάει κάποιος για ψώνια» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Αρχές, προσθέτοντας, αστειευόμενες, ότι αυτή «σίγουρα δεν ήταν μια συνηθισμένη υπόθεση παράνομης στάθμευσης».

Το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ την επιλογή του 69χρονου να αποφύγει την κίνηση… πετώντας μέχρι το κατάστημα.

iefimerida.gr