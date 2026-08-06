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Εικόνες που προκάλεσαν τρόμο καταγράφηκαν στην περιοχή Κιζλιάρ του Νταγκεστάν, στη νότια Ρωσία, όταν εκατομμύρια ακρίδες κάλυψαν τον ουρανό.

Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνονται οι ακρίδες να έχουν γεμίσει τον αέρα δημιουργώντας ένα ιδιότυπο «σύννεφο».

A huge swarm of locusts has descended on Kizlyar district in Dagestan, Russia.



Millions of them have filled the air, making visibility almost impossible for drivers. Authorities are using aircraft and ground equipment to treat affected farmland as the swarm moves through the… pic.twitter.com/b6y5AIBTZw August 4, 2026

Στη θέα των εικόνων αυτών ορισμένοι από τους χρήστες του Χ θυμήθηκαν ότι οι ακρίδες ήταν μια από τις περιγραφόμενες Δέκα Πληγές του Φαραώ στο βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης.

«Μοιάζει με μία από τις Δέκα Πληγές», έγραψε ένας χρήστης ου Χ. «Έγιναν όλα… βιβλικά», σχολίασε ένας άλλος ενώ κάποιος θυμήθηκε τα λόγια του Μωυσή προς τον Φαραώ πριν από τις πληγές «άφησε τον λαό μου να φύγει».

https://x.com/Beefeater_Fella/status/2084577867145289910

protothema.gr