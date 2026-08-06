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Πέρασε στα ψιλά η ανακοίνωση της Shell ότι συμφώνησε να πουλήσει στην ουγγρική MOL Group το μερίδιό της (35%) στην κοινοπραξία εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Αφροδίτη.

Από την ανακοίνωση συνάγεται πως η συμφωνία δεν είναι οριστική. Θα κλειδώσει πιθανό μέσα στο 2027, αφού η Shell ενημερώσει επίσημα την κυπριακή Κυβέρνηση, η οποία έχει διά του Υπουργικού Συμβουλίου την αρμοδιότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων της Shell.

Σύμφωνα με τη Shell, η πώληση του 35% των δικαιωμάτων της στο Αφροδίτη θα της αποφέρει περίπου 720 εκατομμύρια δολάρια.

Το Υπουργικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τη συμφωνία. Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 1, του νόμου περί υδρογονανθράκων «ουδείς αδειούχος δύναται να μεταβιβάσει άδεια ή εκχωρήσει δικαιώματα που πηγάζουν από άδεια σε άλλο φορέα, παρά μόνο κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δύναται να δοθεί, εάν (α) δεν θίγει την εθνική ασφάλεια, (β) το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ο φορέας στον οποίο θα μεταβιβαστεί η άδεια ή θα εκχωρηθούν τα δικαιώματα που πηγάζουν από την άδεια, κατέχει επαρκείς τεχνικές γνώσεις, πείρα και οικονομικούς πόρους για διασφάλιση της ορθής άσκησης των δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, (γ) ο φορέας στον οποίο θα μεταβιβαστεί άδεια ή θα εκχωρηθούν δικαιώματα που πηγάζουν από άδεια αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει ορθό να επιβάλει».

Και μάλιστα, η παράγραφος 2 του άρθρου 27 αναφέρει: «Οποιοσδήποτε αδειούχος μεταβιβάσει άδεια ή εκχωρήσει δικαιώματα που πηγάζουν από άδεια χωρίς την έγκριση του Υπουργικού Συμβούλου, διαπράττει αδίκημα, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 855 χιλιάδες ευρώ ή και στις δυο ποινές».

Η Shell δεν μεταβίβασε την άδεια, ούτε εκχώρησε δικαιώματα. Συμφώνησε να το κάνει, σε μεταγενέστερο στάδιο.

Επίσημη πληροφόρηση κατά πόσο η Shell ζήτησε την άδεια της κυβέρνησης για να προχωρήσει στη συμφωνία δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως πληροφορίες ότι η Κυβέρνηση ήταν ενήμερη για τις προθέσεις της Shell, αλλά και για τις επαφές της με άλλες εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν συμμετοχή στο Αφροδίτη. Άλλο όμως η ενημέρωση της κυβέρνησης -που ενδεχομένως να μην προήλθε άμεσα από τη Shell- και άλλο ένα επίσημο αίτημα να της επιτραπεί να πουλήσει το μερίδιο της.

Σε κάθε περίπτωση, μοιάζει αδύνατο να παρεμποδιστεί η Shell να πουλήσει τα δικαιώματά της, αφού το θέλει. Έχει σημασία όμως σε ποιον θα τα πουλήσει.

Η ουγγρική MOL είναι μια μεσαίου βεληνεκούς ουγγρική εταιρεία. Ούτε κολοσσός, ούτε αμελητέα κατάσταση. Η χρηματιστηριακή της αξία αγγίζει τα 10 δισ. ευρώ και είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια Βουδαπέστης και Βαρσοβίας. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση με τη Shell, ούτε σε οικονομικό, ούτε σε τεχνικό επίπεδο, αλλά ούτε και όσον αφορά τη γεωπολιτική της βαρύτητα. Καμία σχέση.

Και είναι λογικό να εξαχθεί το συμπέρασμα πως η Κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιημένη από την εξέλιξη.

Από την άλλη, η Shell δεν διατηρεί ρόλο διαχειριστή στο κοίτασμα Αφροδίτη, συνεπώς ούτε η MOL θα αποκτήσει κάποιον ουσιαστικό ρόλο. Άλλο όμως να έχεις στην κοινοπραξία τη Chevron και τη Shell, με τρίτο παίκτη την ισραηλινή New Med και άλλο να έχεις τη «δύσκολη» Chevron και δύο μεσαίες, έστω, εταιρείες. Και η μία να είναι ισραηλινή, θυμάστε το θέμα με το Ishai.

Έχει, πάντως, σημασία πως οι πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν πως για την απόκτηση του μεριδίου της Shell ενδιαφέρθηκαν -και υπέβαλαν οικονομικές προτάσεις- μία ξένη κοινοπραξία και μία ελληνική εταιρεία. Χωρίς να υπάρχει επιβεβαίωση από την επίσημη κυπριακή πλευρά, οι πληροφορίες συγκλίνουν πως η κοινοπραξία που διεκδίκησε το 35% του Αφροδίτη αποτελείται από την BP και την Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company), που είναι η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), με αρκετούς υπό δημιουργία δεσμούς με την Κύπρο επί διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη.

Δικαιούμαστε και σε αυτή την πτυχή να εξάξουμε συμπέρασμα πως πολύ θα το ήθελε η κυπριακή κυβέρνηση να περάσει στις BP-Adnoc το μερίδιο της Shell και όχι στη συμπαθή αλλά «λίγη» γεωπολιτικά MOL…