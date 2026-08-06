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Τις πιο λεπτομερείς εικόνες που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα από την επιφάνεια του Ήλιου κατάφεραν να εξασφαλίσουν επιστήμονες, χρησιμοποιώντας το ισχυρότερο ηλιακό τηλεσκόπιο στον κόσμο.

Οι παρατηρήσεις αποκαλύπτουν για πρώτη φορά γιγαντιαίες περιστρεφόμενες δίνες πλάσματος, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του λεγόμενου διαστημικού καιρού.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature, κατέστησαν δυνατά χάρη στο Ηλιακό Τηλεσκόπιο Inouye, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο στο νησί Μάουι της Χαβάης.

Οι εξαιρετικά καθαρές ατμοσφαιρικές συνθήκες της περιοχής επιτρέπουν στους επιστήμονες να παρατηρούν τον Ήλιο με ανάλυση που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατη.

Βίντεο με τις νέες εικόνες που ήρθαν στο φως

Οι εικόνες και τα βίντεο αποτυπώνουν στροβιλισμούς θερμού πλάσματος στην επιφάνεια του Ήλιου. Οι κινήσεις αυτές στρεβλώνουν και περιστρέφουν το μαγνητικό πεδίο του άστρου, συσσωρεύοντας τεράστιες ποσότητες μαγνητικής ενέργειας.

Scientists using the world's most powerful solar telescope have captured "whirlpools" of activity on the surface of our Sun that has not been possible to see before. pic.twitter.com/NItza2xTYO — Black Hole (@konstructivizm) August 5, 2026

«Ο Ήλιος είναι η πηγή όλης αυτής της ενέργειας και του διαστημικού καιρού. Για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να προβλέπουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτά τα φαινόμενα, πρέπει να κατανοήσουμε τη φυσική του μέχρι και τις μικρότερες κλίμακες», δήλωσε ο Δρ David Boboltz από το Εθνικό Ηλιακό Αστεροσκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών (NSO).

Το φαινόμενο που προκαλεί τις ηλιακές εκρήξεις

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ένα φυσικό φαινόμενο γνωστό ως αστάθεια Kelvin–Helmholtz, το οποίο εμφανίζεται όταν δύο στρώματα ρευστού κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες, δημιουργώντας σπειροειδείς δίνες. Αντίστοιχο φαινόμενο συναντάται και στους ωκεανούς, όπου μικροί κυματισμοί μπορούν να εξελιχθούν σε μεγάλα και ισχυρά κύματα.

Στην περίπτωση του Ήλιου, οι δίνες αυτές παράγουν μαγνητική ενέργεια, η οποία συσσωρεύεται στα ανώτερα στρώματα της ηλιακής ατμόσφαιρας. Όταν η ενέργεια αυτή απελευθερωθεί, προκαλεί ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις ή στεμματικές εκτινάξεις μάζας.

«Αυτές οι περιστροφικές κινήσεις δημιουργούν μαγνητική ενέργεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες εκρήξεις», εξήγησε ο αστρονόμος του NSO, Δρ David Kuridze.

Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν την κύρια αιτία του διαστημικού καιρού, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τις δορυφορικές επικοινωνίες, τα συστήματα GPS, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και άλλες κρίσιμες υποδομές στη Γη, ενώ ενδέχεται να αυξήσει και τους κινδύνους για τους αστροναύτες που βρίσκονται στο Διάστημα.

Ένα βήμα πιο κοντά στην πρόβλεψη του διαστημικού καιρού

Σύμφωνα με τον Δρ Friedrich Woeger, η ανακάλυψη βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα όχι μόνο τους μηχανισμούς που προκαλούν τον διαστημικό καιρό, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ηλιακής φυσικής: γιατί τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας του Ήλιου είναι πολύ θερμότερα από την ορατή επιφάνειά του.

Όπως εξήγησε, οι παρατηρήσεις δείχνουν με ποιον τρόπο η ενέργεια μεταφέρεται από την επιφάνεια προς τα ανώτερα στρώματα της ηλιακής ατμόσφαιρας, όπου τελικά απελευθερώνεται με τη μορφή εκρηκτικών φαινομένων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η καλύτερη κατανόηση αυτών των διαδικασιών θα οδηγήσει στο μέλλον σε πιο αξιόπιστα μοντέλα πρόβλεψης της ηλιακής δραστηριότητας, επιτρέποντας την έγκαιρη προστασία δορυφόρων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και διαστημικών αποστολών.

Παράλληλα, όπως σημειώνει ο Δρ Boboltz, ο Ήλιος παραμένει ένα μοναδικό φυσικό εργαστήριο για την κατανόηση θεμελιωδών νόμων της φυσικής.

«Είναι το κοντινότερο άστρο σε εμάς και μας βοηθά να κατανοήσουμε βασικούς νόμους της φύσης. Η πρώτη πειραματική επιβεβαίωση της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας του Αϊνστάιν προήλθε από παρατηρήσεις μιας ηλιακής έκλειψης. Μόνο και μόνο για την πρόοδο της ανθρώπινης γνώσης αξίζει να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους επιστημονικές έρευνες», κατέληξε.

protothema.gr