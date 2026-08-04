Μία από τις πιο εντυπωσιακές αστρονομικές στιγμές των τελευταίων ετών πλησιάζει, καθώς στις 12 Αυγούστου 2026 θα σημειωθεί ολική έκλειψη Ηλίου, ορατή μόνο από συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη και ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χιλιάδων φίλων της αστρονομίας.

Το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο από περιορισμένες περιοχές του πλανήτη και έχει ήδη κινητοποιήσει χιλιάδες φίλους της αστρονομίας, οι οποίοι οργανώνουν τα ταξίδια τους προκειμένου να βρεθούν μέσα στη ζώνη της ολικότητας.

Η διαδρομή της έκλειψης περνά από την Αρκτική, την ανατολική Γροιλανδία, τη δυτική Ισλανδία, τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη βόρεια Ισπανία, περιοχές που αναμένεται να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Για όσους σταθούν στα κατάλληλα σημεία, η εμπειρία θα είναι μοναδική. Η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο, μετατρέποντας για λίγα λεπτά το φως της ημέρας σε σκοτάδι και αποκαλύπτοντας το στέμμα του Ήλιου. Οι ιδιαίτερες συνθήκες ενδέχεται να επιτρέψουν ακόμη και την παρατήρηση του βόρειου σέλαος, ενώ το ίδιο βράδυ κορυφώνεται και η βροχή διαττόντων Περσείδων.

Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας

Το φαινόμενο θα φτάσει στη μέγιστη διάρκειά του στα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με την περιοχή κοντά στην Ισλανδία να προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες παρατήρησης.

Στην Ισπανία η έκλειψη θα εξελιχθεί λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό, ενώ και η Γροιλανδία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς για όσους επιθυμούν να τη ζήσουν από κοντά.

Η έκλειψη του 2026 ξεχωρίζει και για την ιστορική της σημασία. Πρόκειται για την πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που θα παρατηρηθεί από την Ισλανδία από το 1954, ενώ στην Ισπανία ανάλογο φαινόμενο είχε καταγραφεί τελευταία φορά το 1905. Για την ηπειρωτική Ευρώπη θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη από το 1999.

Αντίθετα, σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στη βορειοδυτική Αφρική, στον Καναδά και σε περιοχές των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών, το φαινόμενο θα είναι ορατό ως μερική έκλειψη.

Πώς δημιουργείται η ολική έκλειψη Ηλίου

Η ολική έκλειψη προκαλείται όταν η Σελήνη βρεθεί ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας ολοκληρωτικά τον ηλιακό δίσκο.

Το γεγονός αυτό είναι δυνατό επειδή, παρότι ο Ήλιος είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερος από τη Σελήνη, βρίσκεται και σχεδόν 400 φορές πιο μακριά από τη Γη. Έτσι, τα δύο ουράνια σώματα φαίνονται σχεδόν ίδιου μεγέθους στον ουρανό.

Παρόλο που ολικές εκλείψεις Ηλίου συμβαίνουν κάπου στη Γη περίπου κάθε 16 μήνες, για μια συγκεκριμένη περιοχή αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο και μπορεί να χρειαστούν αιώνες μέχρι να επαναληφθούν.

Οι κορυφαίοι προορισμοί για την έκλειψη

Το Σκορσμπισούντ (Scoresby Sund) στη Γροιλανδία καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στους προτεινόμενους προορισμούς, καθώς εκεί η ολικότητα θα διαρκέσει έως 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, μία από τις μεγαλύτερες διάρκειες παγκοσμίως.

Ιδιαίτερα δημοφιλής αναμένεται να είναι και η Ισλανδία. Στη χερσόνησο Σνέφελσνες η ολικότητα θα φτάσει τα 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα, στη χερσόνησο Ρέικιανες το 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα, ενώ στο Ρέικιαβικ θα διαρκέσει περίπου ένα λεπτό.

Η Ισπανία προσφέρει επίσης πολλές επιλογές για παρατήρηση του φαινομένου. Στη Λεόν και το Μπούργκος η ολικότητα θα διαρκέσει περίπου 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα, στο Δέλτα του Έβρου 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα, στην Αρενάλ της Μαγιόρκα 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα, στη Σαραγόσα 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα και στη Λα Κορούνια 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα.

Όλες αυτές οι περιοχές συγκαταλέγονται στις καλύτερες επιλογές για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη Ηλίου, συνδυάζοντας το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο με την επίσκεψη σε μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ευρώπης και της Αρκτικής.

iefimerida.gr