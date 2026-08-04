Επί ποδός θα βρίσκονται οι επίγειες δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία, δίνοντας για ένα ακόμη βράδυ μάχη με τις φλόγες.

Οι προσπάθειες των δυνάμεων θα επικεντρωθούν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, ‘Αγιος Νεκτάριος και κορυφή του Κιθαιρώνα, στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα και στο νότιο από Κανδήλι προς Μέγαρα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εθελοντές «θα δουλέψουν» όλο το βράδυ σε μία αρκετά εκτεταμένη περίμετρο προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές διάσπαρτες εστίες με το πιο ενεργό σημείο να εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας.

Οι επίγειες δυνάμεις με μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Ισχυρές δυνάμεις συνεχίζουν κι επιχειρούν και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων ενώ για την αεροπυρόσβεση συνολικά χθες διατέθηκαν 34 εναέρια μέσα (23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων τα τρία για συντονισμό τους). Οι δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός διανοίγοντας με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτίσουν την πορεία της φωτιάς. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική λαμβάνοντας πολύ μεγάλες διαστάσεις, πλήττοντας περισσότερα από 130.000 στρέμματα γης και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 σημειώθηκε τραγικό δυστύχημα έπειτα από τη σύγκρουση δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell κατά την επιχείρηση δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς, μέλη πληρώματος του ενός ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, που επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως και τις 12:16 της Δευτέρας , η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βοιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ περίπου 30.900 στρέμματα είχαν καεί στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη). Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των αυτοψιών κλιμακίων της ΔΑΕΦΚ στις πυρόπληκτες περιοχές με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο να προχωρά σε σειρά συσκέψεων.

Παράλληλα πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου με το Πυροσβεστικό Σώμα να παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ