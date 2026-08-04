Καρέ-καρέ έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας τις κινήσεις του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος κατηγορείται ότι μετέφερε μέσα σε μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα τη σορό της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Στο βίντεο, ο 26χρονος φαίνεται να κινείται με ψυχραιμία στο κέντρο της Αθήνας, μεταφέροντας τη βαλίτσα από κατοικία στα Εξάρχεια προς το σημείο όπου αργότερα βρέθηκε το πτώμα. Λίγα λεπτά μετά την άφιξή του, καταγράφεται να αποχωρεί χωρίς τη βαλίτσα, κρατώντας μόνο ένα σακίδιο.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε το μεσημέρι της 18ης Ιουλίου από άστεγο, στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτιριακού συγκροτήματος. Κάτοικοι της περιοχής είχαν προηγουμένως ειδοποιήσει τις Αρχές λόγω έντονης δυσοσμίας.

Στο εσωτερικό βρισκόταν, τυλιγμένη με μαύρο ύφασμα, η διαμελισμένη σορός της γυναίκας σε προχωρημένη σήψη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μεταφορά της βαλίτσας έγινε το βράδυ της 16ης Ιουλίου.

Ο 26χρονος φέρεται επίσης να επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, καθώς και συγγενείς και φίλους της 38χρονης, αποστέλλοντας μηνύματα από το κινητό της μετά την εξαφάνισή της.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία της γυναίκας με πρόσωπο από το περιβάλλον της έγινε το βράδυ της 15ης Ιουλίου. Παρότι έκτοτε κανείς δεν την είχε δει, μηνύματα συνέχισαν να αποστέλλονται από το τηλέφωνό της.

Η ταυτοποίηση του θύματος μέσω της Interpol και η ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας οδήγησαν τελικά τις Αρχές στον εντοπισμό του 26χρονου.

iefimerida.gr