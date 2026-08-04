ΣΤΗ διάρκεια της αντικατοχικής εκδήλωσης του Δήμου Αμμοχώστου, στη Δερύνεια, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όπως έγινε γνωστό, η κατοχική δύναμη προέβη σε παραβιάσεις του καθεστώτος στη νεκρή ζώνη, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία απογειώθηκαν από τα κατεχόμενα.

ΤΑ μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πολύ κοντά στο χώρο που πραγματοποιείτο η αντικατοχική εκδήλωση, κεντρικός ομιλητής της οποίας ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Όπως δε αναφέρουν συναφείς αναφορές, την ώρα της εκδήλωσης ακούγονταν από τα κατεχόμενα τουρκικά εμβατήρια, σε μια προσπάθεια να παρενοχλήσουν την εκδήλωση.

ΟΙ προκλητικές αυτές ενέργειες γίνονται την ώρα κατά την οποία υπάρχουν στο Κυπριακό εξελίξεις. Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καταδικάζοντας τις νέες τουρκικές προκλήσεις, σημείωσε πως «όσο βλέπουμε να υπάρχουν εξελίξεις, όσο βλέπουμε να υπάρχουν δεδομένα προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού, σίγουρα κάποιοι οι οποίοι ασπάζονται τη διχοτόμηση της Κύπρου, κάποιοι που είναι θιασώτες της συνέχισης αυτής της απαράδεκτης κατάστασης πραγμάτων, και αναφέρομαι στην τουρκική πλευρά, θα επιδιώκουν να δημιουργούν προβλήματα, να δημιουργούν νέα θέματα και δυσκολίες».

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ, συνεπώς, για στοχευμένη ενέργεια. Πρόκειται προφανώς για μια κίνηση, που στέλνει μηνύματα, που αφορούν την σε εξέλιξη προσπάθεια στο Κυπριακό. Προκαλούν και συντηρούν ένα κλίμα έντασης. Είναι επιλογή και πολιτική στάση. Είναι προσπάθεια απροσανατολισμού από το στόχο, που είναι η επίτευξη συμφωνία στο Κυπριακό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοκρατίας, όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πως ήταν τυχαία η χρονική στιγμή, απάντησε «σίγουρα ο τουρκικός κατοχικός στρατός ενδεχομένως να ήθελε να στείλει κάποια μηνύματα. Δεν γνωρίζω ποιος είναι πίσω από αυτή την ενέργεια, τι προηγήθηκε, ποιος έδωσε τις οδηγίες, γιατί έγινε κ.ο.κ.»

ΘΑ αναμένουμε από τα Ηνωμένα Έθνη να τοποθετηθούν. Να καταδικάσουν την τουρκική ενέργεια αλλά και να παρέμβουν προς την κατοχική πλευρά. Δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός, γι αυτό και θα πρέπει να υπάρξει διερεύνηση και καταδίκη του επεισοδίου.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως οι τέτοιες συμπεριφορές επηρεάζουν σημαντικά τις όποιες προσπάθειες γίνονται στο Κυπριακό. Επιβεβαιώνουν την προκλητικότητα της κατοχικής δύναμης.

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ συμπεριφορά δείχνει και τις προθέσεις της κατοχικής πλευράς, σε μια περίοδο κρίσιμη για την πορεία του Κυπριακού ζητήματος. Κι αυτό είναι άκρως ανησυχητικό. Τέτοιες, ωστόσο, ενέργειες δεν μπορεί να παραμένουν χωρίς απάντηση. Η Λευκωσία διαθέτει πολλά διπλωματικά όπλα.