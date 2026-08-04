Στην Παναγία της Τήνου βρέθηκε η Μαρία Μενούνος μαζί με την κόρη της, Αθηνά, πραγματοποιώντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό προσκύνημα, το οποίο μοιράστηκε μέσα από βίντεο στο Instagram. Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια, που έχει μιλήσει πολλές φορές για τη βαθιά σχέση της με την πίστη, μπήκε γονατιστή στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, περιγράφοντας την εμπειρία ως μία από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής της.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Instagram από προσκύνημα που έκανε στην Παναγία της Τήνου μαζί με την κόρη της «μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου τις έχω ζήσει στην Ελλάδα».

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια να μπαίνει γονατιστή στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας στην Τήνο σημειώνοντας στην αρχή των πλάνων πως «υπάρχουν κόκκινα χαλιά στα οποία περπατάς λόγω της καριέρας σου και υπάρχουν και αυτά που σου αλλάζουν την ψυχή».

«Πιστεύω πραγματικά στα θαύματά του (σ.σ. του Αγίου Νεκταρίου) και έχω γίνει μάρτυρας της χάρης του πολλές φορές στη δική μου ζωή. Φέτος όμως ένιωσα ένα ιδιαίτερο κάλεσμα να επισκεφθώ την Τήνο. Η μητέρα μου με ονόμασε προς τιμήν της Παναγίας και πάντοτε ένιωθα την προστασία της στη ζωή μου. Από τότε που έγινα μητέρα, αυτή η σχέση έγινε ακόμη πιο βαθιά. Κάθε βράδυ στις προσευχές μου ζητώ από την Παναγία να προστατεύει την Αθηνά και να με καθοδηγεί ώστε να της προσφέρω ό,τι πραγματικά χρειάζεται» εξηγεί η Μαρία Μενούνος για την απόφασή της να προσκυνήσει στην Τήνο.

Περιγράφοντας τα συναισθήματά της, η Μενούνος γράφει «το να μπω σε αυτή την εκκλησία έχοντας μαζί μου την Αθηνά είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Προσευχήθηκα να τη συνοδεύουν (σ.σ. την κόρη της) σε κάθε βήμα της ζωής της η ίδια αγάπη και η ίδια προστασία. Προσευχήθηκα επίσης για την οικογένεια και τους φίλους μας. Μόλις πέρασα το κατώφλι του ναού, με κατέκλυσε η συγκίνηση. Σπάνια έχω νιώσει τόση αγάπη συγκεντρωμένη σε έναν τόπο».

Όλη η ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος για το προσκύνημα στην Τήνο

Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου τις έχω ζήσει στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιώ προσκυνήματα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, όπου είχα την ευλογία να ακούσω τον Άγιο Νεκτάριο να χτυπά μέσα στον τάφο του. Από τότε, η σύνδεσή μου μαζί του έγινε ακόμη πιο δυνατή. Αυτή η σχέση απέκτησε τόσο μεγάλη σημασία για μένα, ώστε βαφτίσαμε την Αθηνά στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στο West Covina. Πιστεύω πραγματικά στα θαύματά του και έχω γίνει μάρτυρας της χάρης του πολλές φορές στη δική μου ζωή. (Αν δεν έχετε δει την ταινία «Man of God», σας τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να γνωρίσετε την εκπληκτική ζωή του.)

Φέτος όμως ένιωσα ένα ιδιαίτερο κάλεσμα να επισκεφθώ την Τήνο.

Η μητέρα μου με ονόμασε προς τιμήν της Παναγίας και πάντοτε ένιωθα την προστασία της στη ζωή μου. Από τότε που έγινα μητέρα, αυτή η σχέση έγινε ακόμη πιο βαθιά. Κάθε βράδυ στις προσευχές μου ζητώ από την Παναγία να προστατεύει την Αθηνά και να με καθοδηγεί ώστε να της προσφέρω ό,τι πραγματικά χρειάζεται. Και με κάποιον τρόπο… πάντα νιώθω αυτή την καθοδήγηση. Καμιά φορά λέω κάτι στην Αθηνά ή καταλαβαίνω ενστικτωδώς τι έχει ανάγκη και σταματώ για μια στιγμή να σκεφτώ: «Από πού μου ήρθε αυτό;». Τότε είναι που ξέρω πως η Παναγία με καθοδηγεί.

Μία από τις πιο συγκινητικές εμπειρίες του ταξιδιού ήταν η επίσκεψή μας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Τήνο.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την παράδοση, οι προσκυνητές διανύουν γονατιστοί τη διαδρομή από το λιμάνι έως την εκκλησία ως ένδειξη πίστης, ευγνωμοσύνης και προσευχής ή για να εκπληρώσουν ένα τάμα προς την Παναγία. Κάτω από τον ναό αναβλύζει μια ιερή πηγή αγιάσματος, η οποία έχει χαρίσει ελπίδα και ίαση σε αμέτρητους ανθρώπους.

Το να μπω σε αυτή την εκκλησία έχοντας μαζί μου την Αθηνά είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Προσευχήθηκα να τη συνοδεύουν σε κάθε βήμα της ζωής της η ίδια αγάπη και η ίδια προστασία. Προσευχήθηκα επίσης για την οικογένεια και τους φίλους μας. Μόλις πέρασα το κατώφλι του ναού, με κατέκλυσε η συγκίνηση. Σπάνια έχω νιώσει τόση αγάπη συγκεντρωμένη σε έναν τόπο. Το ένιωσε και ο νονός της Αθηνάς, ο κουμπάρος μου.

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της επίσκεψής μας ήταν όταν ο πατέρας Πίτερ Τζορτζ αφιέρωσε χρόνο για να μας ξεναγήσει στα ιερά σημεία του ναού και να μας διηγηθεί την ιστορία τους.

Αν σχεδιάζετε κάποια στιγμή ένα ταξίδι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να σας συστήσω την Τήνο αρκετά. Και αν την επισκεφθείτε, μείνετε στο Odera. Ήταν μια εμπειρία απόλυτης γαλήνης και πραγματικής μαγείας. ❤️🇬🇷

protothema.gr