Σάλο έχει προκαλέσει στην Ινδία η δολοφονία 50χρονης δασκάλας στο Δελχί, με βασικό ύποπτο τον 53χρονο σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι εμπνεύστηκε το σχέδιό του από τη σειρά του HBO «The Staircase».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Καμάλ Σινγκ τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του με ψαλίδι μέσα στο σπίτι τους την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από καβγά που συνδεόταν με μακροχρόνια περιουσιακή διαφορά. Μετά το έγκλημα φέρεται να απέσυρε περίπου 7.300 δολάρια από τραπεζικό λογαριασμό και να διέφυγε με σκούτερ.

Husband Arrested for Wife's Murder in Pre-Planned Property Dispute | Shahdara Police Solves Sensational Case



👉 Husband Kamal Singh arrested for allegedly murdering his wife in Jagatpuri.

👉 Murder was reportedly pre-planned over a long-standing property dispute.

👉 ₹12.75 lakh… pic.twitter.com/szsi6OkR2Q August 3, 2026

Τη σορό της γυναίκας εντόπισε το ίδιο βράδυ ο γιος του ζευγαριού. Αστυνομικός ανέφερε ότι έφερε πολλαπλά τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, ενώ σε τσάντα μέσα στην κατοικία βρέθηκε ψαλίδι με ίχνη αίματος.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας φέρεται να έχουν καταγράψει κραυγές λίγο πριν από τη διαφυγή του 53χρονου.

Ο ύποπτος συνελήφθη τη Δευτέρα, ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε τρένο. Στην κατοχή του βρέθηκαν μετρητά αξίας περίπου 13.400 δολαρίων.

Η σειρά που φέρεται να προσπάθησε να μιμηθεί

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο 53χρονος ανέφερε στους ανακριτές πως εμπνεύστηκε από το «The Staircase», σειρά του HBO που προβλήθηκε το 2022 με πρωταγωνιστές τους Κόλιν Φερθ, Τόνι Κολέτ, Ζιλιέτ Μπινός και Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ.

Η σειρά βασίζεται στην πραγματική υπόθεση της Κάθλιν Πίτερσον, η οποία βρέθηκε νεκρή το 2001 στη βάση σκάλας στο σπίτι της στη Βόρεια Καρολίνα. Για τον θάνατό της κατηγορήθηκε ο σύζυγός της, συγγραφέας Μάικλ Πίτερσον.

Ο Πίτερσον καταδικάστηκε το 2003 σε ισόβια κάθειρξη, ωστόσο η καταδίκη του ακυρώθηκε το 2011 λόγω παρατυπιών στην έρευνα. Το 2017 αποδέχθηκε συμφωνία τύπου Alford plea, χωρίς να παραδεχθεί ευθέως την ενοχή του, και αφέθηκε ελεύθερος καθώς είχε ήδη εκτίσει περισσότερα από επτά χρόνια φυλάκισης.

Κατά την αστυνομία, ο Καμάλ Σινγκ πίστευε ότι θα μπορούσε να αποφύγει τη σύλληψη εάν εξαφάνιζε το όπλο του εγκλήματος. Ωστόσο, το ψαλίδι εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι, γεγονός που συνέβαλε στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Μετά τη σύλληψή του, ο 53χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του λόγω της περιουσιακής διαμάχης και ότι είχε αγοράσει το ψαλίδι λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα.

protothema.gr