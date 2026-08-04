Το παλιό ΓΣΠ, μετά την ανάπλασή του, θα αποκτήσει τα πρώτα του καταστήματα, αφού ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την εμπορική αξιοποίηση του χώρου.

Πλέον, με βάση αυτή την εξέλιξη, στο κέντρο της Λευκωσίας δημιουργείται ένας πολύ ισχυρός πυρήνας εστίασης, εμπορίου και εξυπηρέτησης, αφού, πέραν από τα καταστήματα, θα λειτουργήσει και Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, εντός του 2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκωσίας κατακύρωσε την προσφορά στον επιτυχόντα προσφοροδότη την προηγούμενη Πέμπτη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για κοινοπραξία γνωστών εταιρειών, που η καθεμιά θα αναλάβει να διαμορφώσει, σύμφωνα με τις ανάγκες και τη χρήση που τα θέλει, τα πέντε καταστήματα που θα λειτουργήσουν στον χώρο.

Τρεις δυνατοί παίχτες

Όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός, τη διαχείριση των καταστημάτων στο παλιό ΓΣΠ θα αναλάβει κοινοπραξία η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αποτελείται από τρεις μεγάλες εταιρείες της Κύπρου, που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και στο λιανεμπόριο.

Στους χώρους του παλιού ΓΣΠ θα λειτουργήσουν καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ αλλά και εμπορικό κατάστημα. Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που η προσφορά υποβλήθηκε από κοινοπραξία.

Να σημειώσουμε πως οι εταιρείες που αποτελούν την κοινοπραξία είναι μεταξύ των μεγαλυτέρων στην Κύπρο και η κάθε μια διακρίνεται στον τομέα της.

Στους επόμενους μήνες

Τις επόμενες ημέρες, εάν όλα κυλήσουν βάσει προγραμματισμού και υπό την αίρεση πως δεν προκύψουν προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, θα υπογραφεί η σύμβαση και εντός Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την εσωτερική διαρρύθμιση των μαγαζιών, αφού, οπως είχαμε αναφέρει εδώ και καιρό, οι χώροι για τα καταστήματα εντός του παλιού ΓΣΠ θα παραδοθούν με τη μέθοδο «cold shell».

Δηλαδή, σε βασική κατασκευαστική μορφή, χωρίς ολοκληρωμένες εσωτερικές διαρρυθμίσεις, ούτως ώστε οι εσωτερικοί χώροι να διαμορφωθούν από τον επιτυχόντα προσφοροδότη ανάλογα με τη χρήση και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Τα καταστήματα αναμένεται πως θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους σε 4 με 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με την κοινοπραξία που κέρδισε τον διαγωνισμό.

Σε ένα χρόνο το ΚΕΠ

Παράλληλα με τις διαδικασίες για την εμπορική αξιοποίηση του παλιού ΓΣΠ, τρέχουν και οι διαδικασίες για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες έχουν όλοκληρωθεί και το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν οι προσφορές για την κατασκευή του νέου ΚΕΠ της περιοχής που θα στεγάζεται εντός του χώρου του παλιού ΓΣΠ.

Να σημειωθεί πως όλες οι διαδικασίες προχωρούν μέσα από τη συνεργασία Δήμου Λευκωσίας και κράτους, καθώς τα ΚΕΠ βρίσκονται διοικητικά υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών. Το ΚΕΠ αναμένεται πως θα λειτουργήσει εντός του 2027.