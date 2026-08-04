«Μεταρρύθμιση της μεταρρύθμισης» στη δημόσια υπηρεσία θα ζητήσει σήμερα η ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η συνάντηση των δύο πλευρών έχει καθοριστεί για τις 10 το πρωί.

Κατά τη συνάντηση, η ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ θα θέσει ενώπιον του Προέδρου Χριστοδουλίδη πέντε αιτήματα, τα οποία, όπως υποστηρίζει η συνδικαλιστική οργάνωση, εάν ικανοποιηθούν, θα άρουν τις στρεβλώσεις στην κρατική μηχανή και θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της.

Στο τραπέζι της συζήτησης θα τεθούν η βελτίωση της μεταρρύθμισης και, συγκεκριμένα, η αναθεώρηση του θεσμού των διατμηματικών προαγωγών, η μονιμοποίηση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, η μετατροπή των εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, η δημιουργία νέων και σύγχρονων υποδομών στο Δημόσιο, καθώς και η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δεν θέλουν διατμηματικές προαγωγές

Το ζήτημα που καίει την ΠΑΣΥΔΥ είναι οι διατμηματικές προαγωγές, θεσμός ο οποίος εφαρμόζεται τα τελευταία τρία χρόνια στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας. Κύκλοι της Οργάνωσης ανέφεραν ότι ο θεσμός δεν απέδωσε στην πράξη και, αντί να άρει τις στρεβλώσεις, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα.

Με τη διατμηματική προαγωγή, ένας εργαζόμενος από μία υπηρεσία ή ένα υπουργείο μπορεί να διεκδικήσει προαγωγή στην κλίμακα Α13 σε άλλη υπηρεσία ή υπουργείο. Όσοι διεκδικούν θέσεις στην κλίμακα Α13 και άνω υποβάλλονται σε εξετάσεις, όπως τεστ ικανοτήτων και γραπτές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα και στη συνέχεια περνούν από προφορική εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, δήλωσε στον «Φ» ότι οι διατμηματικές προαγωγές θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από ενδοτμηματικές, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί και το σύστημα των γραπτών εξετάσεων. Όπως είπε, οι εξετάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στις νομοθεσίες του τμήματος στο οποίο θα πληρωθεί η θέση.

Παράλληλα, η ΠΑΣΥΔΥ θα ζητήσει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη η εξειδίκευση και η επαγγελματική εμπειρία των εργαζομένων. Η Οργάνωση θα μεταφέρει επίσης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη διαπίστωση ότι έχει δημιουργηθεί μία νέα «βιομηχανία» φροντιστηρίων, καθώς, με την υφιστάμενη διαδικασία, προάγονται όσοι αποστηθίζουν καλύτερα την εξεταστική ύλη και όχι κατ’ ανάγκην οι καταλληλότεροι υποψήφιοι.

Πέραν των διατμηματικών προαγωγών, μέσω της μεταρρύθμισης άλλαξε και το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Το σύστημα παρέμεινε για τρία χρόνια «κουτσουρεμένο», λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας από τη Βουλή, με τη γενική βαθμολογία να κυμαίνεται από 15 έως 45 μονάδες. Από φέτος, η αξιολόγηση προσμετρά 45 μονάδες στον συνολικό βαθμό.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το αίτημα της Οργάνωσης θα τύχει θετικής ανταπόκρισης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε επίσης ότι στόχος της ΠΑΣΥΔΥ είναι ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου, ώστε να καταστεί πιο αποδοτικό και λειτουργικό και να εξυπηρετεί καλύτερα τους πολίτες.

Υποδομές και ψηφιακός μετασχηματισμός

Επιπρόσθετα, η ΠΑΣΥΔΥ θα ζητήσει τη στέγαση ορισμένων κυβερνητικών υπηρεσιών σε νέα κτήρια. Μεταξύ άλλων, θα θέσει το αίτημα για μετακίνηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς θεωρεί ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν είναι κατάλληλες.

έλος, θα ζητήσει την επιτάχυνση των διαδικασιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου. Υπενθυμίζεται ότι στη Βουλή εκκρεμεί το νομοθετικό πακέτο με το οποίο αλλάζει ο τρόπος προσλήψεων στο Δημόσιο και, παράλληλα, καταργούνται οι κυβερνητικές εξετάσεις.

Μονιμοποίηση εκτάκτων και ορισμένου χρόνου

Στη σημερινή συνάντηση θα τεθούν επί τάπητος το ζήτημα της μονιμοποίησης των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, καθώς και η μετατροπή των εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Για το πρώτο ζήτημα, η Οργάνωση έχει ετοιμάσει εδώ και χρόνια προσχέδια νόμου, τα οποία παρέδωσε στο Υπουργείο Οικονομικών ως βάση για συζήτηση, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει πρόοδος.

Η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί ότι με τις προτάσεις της ξεπερνιούνται τα εμπόδια που αφορούν τη δυνατότητα των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου να διεκδικούν θέσεις προαγωγής, με αποτέλεσμα να μπορούν να δρομολογηθούν νόμιμες διαδικασίες για την επίλυση του προβλήματος.

Σε σχέση με τη μετατροπή των 1500 εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, η ΠΑΣΥΔΥ θα ζητήσει να καλυφθούν όλοι όσοι διαθέτουν προϋπηρεσία πέραν των 30 μηνών, είτε συνεχούς είτε διακεκομμένης εργασίας, ανεξαρτήτως των συμβάσεων των επηρεαζομένων. Η Οργάνωση υποστηρίζει ότι έχει δημιουργηθεί προηγούμενο με τους συμβασιούχους οπλίτες (ΣΥΟΠ) και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.