Στα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκεται η απόφαση για τη μετατροπή των εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, μετά τη συμπλήρωση 30 μηνών εργασίας στη δημόσια υπηρεσία.

Η ΠΑΣΥΔΥ έχει ήδη υποβάλει σχετική πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ θα θέσει το αίτημα και κατά τη συνάντηση που θα έχει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Στόχος της οργάνωσης είναι να καλυφθούν όλοι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου με προϋπηρεσία πέραν των 30 μηνών, είτε συνεχούς είτε διακεκομμένης εργασίας, ανεξαρτήτως των συμβάσεων των επηρεαζομένων.

Αντιπροσωπεία της ΠΑΣΥΔΥ θα παρουσιάσει στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την ουσιαστική διάσταση του προβλήματος και τις επιπτώσεις που προκαλούνται στους επηρεαζομένους. Παράλληλα, θα ζητήσει πολιτική και διοικητική παρέμβαση, η οποία θα οδηγεί σε οριστική και δίκαιη διευθέτηση.

Την ίδια ώρα, θα επιχειρηματολογήσει ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου στην κρατική μηχανή αδικούνται κατάφωρα, καθώς τόσο οι συμβασιούχοι οπλίτες (ΣΥΟΠ), όσο και οι εκπαιδευτικοί στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας έχουν μετατραπεί σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου.

Σημειώνεται ότι ειδικά οι εκπαιδευτικοί βρίσκονταν υπό το καθεστώς αγοράς υπηρεσιών και μετατράπηκαν σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου, καθώς απασχολούνταν για 30 μήνες.

Επηρεάζονται 1.500 εργαζόμενοι

Από τη χαρτογράφηση στην οποία προχώρησε η ΠΑΣΥΔΥ, εκτιμάται ότι ο αριθμός των εργαζομένων ορισμένου χρόνου που έχουν συμπληρώσει 30 μήνες σωρευτικής απασχόλησης στην ίδια υπηρεσία ανέρχεται περίπου στους 1.500.

Οι συγκεκριμένοι εργάζονταν αρχικά στη δημόσια υπηρεσία υπό το καθεστώς αγοράς υπηρεσιών και στη συνέχεια ως εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου. Παρόλο που έχουν συμπληρώσει 30 μήνες απασχόλησης, εξακολουθούν να βρίσκονται υπό το συγκεκριμένο καθεστώς.

Ωστόσο, βάσει της νομοθεσίας, όταν παρέλθουν 30 μήνες απασχόλησης σε κρατική υπηρεσία, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου μπορούν να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου. Στο παρελθόν, το αρμόδιο υπουργείο, μέσω εγκυκλίων, είχε καλέσει όλα τα τμήματα να αξιολογήσουν κάθε περίπτωση που αφορούσε τη μίσθωση υπηρεσιών, προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσο το καθεστώς της σύμβασης θα έπρεπε να μετατραπεί σε αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Επίσης, καλούσε τα υπόλοιπα υπουργεία και τμήματα να μη συνάπτουν συμβάσεις αγοράς υπηρεσιών μέσω των οποίων δημιουργείται υπαλληλική σχέση με τους συμβαλλομένους.

Θα τεθεί και στη ΜΕΠ

Το ζήτημα θα συζητηθεί και κατά τη συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ), μετά από επιστολή που απέστειλε η ΠΑΣΥΔΥ στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, Ανδρέα Ζαχαριάδη.

Στόχος της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το ζήτημα να εξεταστεί επίσημα και διεξοδικά, μέσα από τον προβλεπόμενο θεσμικό διάλογο, ώστε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την εξεύρεση δίκαιων και βιώσιμων λύσεων.

Εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης υποστηρίζουν ότι εάν οι 1.500 εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, μετατραπούν σε αορίστου χρόνου, δεν θα προκύψει κόστος για το κράτος, καθώς ήδη απασχολούνται σε διάφορες κενές θέσεις.

Αναζητούνται νομικά ορθές λύσεις

Πέραν της έναρξης διαλόγου, η Οργάνωση βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με νομικούς, οι οποίοι αξιολογούν όλα τα δεδομένα και, ταυτόχρονα, διερευνούν κάθε διαθέσιμη νομική δυνατότητα. Πρόθεση της ΠΑΣΥΔΥ είναι να εξαντλήσει όλα τα θεσμικά, διοικητικά και νομικά μέσα που έχει στη διάθεσή της για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των επηρεαζόμενων εργαζομένων ορισμένου χρόνου.

Στόχος είναι η εξεύρεση μιας συνταγματικά και νομικά ορθής φόρμουλας για την επίλυση του προβλήματος. Η ΠΑΣΥΔΥ διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να χειρίζεται το ζήτημα με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. «Οι ενέργειες θα συνεχιστούν με συνέπεια και συντονισμό, μέχρι να διαμορφωθούν ουσιαστικές προοπτικές επίλυσης, ενώ οι επηρεαζόμενοι θα ενημερώνονται έγκαιρα και υπεύθυνα για κάθε νεότερη εξέλιξη», καταλήγει η ΠΑΣΥΔΥ.