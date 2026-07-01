Στα άκρα φαίνεται να το τραβάνε η Νομοθετική και η Εκτελεστική Εξουσία για το ζήτημα που προέκυψε σε σχέση με το νομοθετικό πακέτο με το οποίο αλλάζει η διαδικασία των προσλήψεων στο Δημόσιο, με την παράλληλη κατάργηση των γραπτών εξετάσεων.

Από τη μια, η Βουλή δεν θα εγκρίνει πριν από το κλείσιμό της για τις θερινές διακοπές τα νομοσχέδια και επιμένει στην κατάθεση των καταλόγων με τις θέσεις που θα ανοιχθούν το 2027 στο Δημόσιο. Από την άλλη, η Κυβέρνηση εξετάζει τρόπους για το πώς θα αντιδράσει μετά την απόφασή της για κατάργηση των κυβερνητικών εξετάσεων, έστω και χωρίς την έγκριση ακόμη του νομοσχεδίου από το Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, μετά την απόφαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για μετάθεση της συζήτησης των νομοθετημάτων για το φθινόπωρο, εξαιτίας κυρίως των στενών χρονοδιαγραμμάτων και της ανάγκης λεπτομερούς εξέτασής τους, επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών έστειλε και η κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου, με επιστολή του καλεί τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό να προωθήσει στη Βουλή τους σχετικούς καταλόγους πριν από το κλείσιμό της για τις θερινές διακοπές. Ως γνωστόν, η τελευταία προγραμματισμένη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής έχει καθοριστεί για τις 9 Ιουλίου.

Ο κ. Δημητρίου, επικαλούμενος τον νόμο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για εισδοχή στη Δημόσια Υπηρεσία και τις πρόνοιες που προβλέπουν την κατάθεση στη Βουλή των συγκεκριμένων καταλόγων τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των κυβερνητικών εξετάσεων, υποδεικνύει πως φέτος παρατηρείται καθυστέρηση στην κατάθεσή τους.

«Ενόψει της επικείμενης διακοπής των εργασιών της Βουλής λόγω των θερινών διακοπών, κρίνεται αναγκαία η άμεση κατάθεση των καταλόγων στη Βουλή, προκειμένου να τηρηθεί η πιο πάνω προθεσμία και εκφράζω την ετοιμότητα της Επιτροπής Θεσμών να μελετήσει χωρίς καθυστέρηση και να προωθήσει τους καταλόγους για έγκριση στην Ολομέλεια του Σώματος», προσθέτει.

Καταλήγοντας, καλεί τον κ. Κεραυνό να προχωρήσει στην αποστολή των σχετικών καταλόγων θέσεων στη Βουλή, προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

Η σημερινή διαδικασία

Βάσει του νόμου, κάθε έτος κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών γραπτών εξετάσεων, κατάλογοι θέσεων για τις οποίες διεξάγονται οι γενικές γραπτές εξετάσεις και κατάλογοι για τις αντίστοιχες κατηγορίες θέσεων για τις οποίες διεξάγονται ειδικές γραπτές εξετάσεις, ξεχωριστές για κάθε θέση, από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή, που περιλαμβάνουν ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα των συγκεκριμένων θέσεων.

Να σημειωθεί πως οι γενικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους, σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζει η Ειδική Επιτροπή. Όσοι επιτύχουν στις γενικές γραπτές κυβερνητικές εξετάσεις εφοδιάζονται με πιστοποιητικό επιτυχίας και μπορούν να διεκδικήσουν όποια θέση περιλαμβάνεται στους σχετικούς καταλόγους θέσεων, όταν δημοσιευτούν κενές θέσεις στο έτος που έπεται της ημερομηνίας των εξετάσεων και νοουμένου ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Οι ειδικές εξετάσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών διεξάγονται μετά την προκήρυξη των κενών θέσεων για κάθε διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων, ξεχωριστά.

Ασκήσεις επί χάρτου

Το Υπουργείο Οικονομικών, μετά την επιστολή και από την Επιτροπή Θεσμών, βρίσκεται υπό πίεση και σε λιγότερο από εννέα ημέρες θα πρέπει να λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Ως γνωστόν, το υπουργείο ανακοίνωσε πως δεν θα διεξαχθούν φέτος οι κυβερνητικές εξετάσεις, οι οποίες συνήθως πραγματοποιούνται μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.

Ήδη οι τεχνοκράτες του υπουργείου κάνουν ασκήσεις επί χάρτου για τον περαιτέρω χειρισμό της κατάστασης. Στη διάθεσή τους έχουν δύο επιλογές: είτε να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και να γίνουν οι γραπτές κυβερνητικές εξετάσεις, είτε να τις αναστείλουν, όπως έπρατταν την περίοδο του μνημονίου δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Ο περιορισμένος χρόνος ίσως δεν επιτρέψει στο υπουργείο να προωθήσει τους σχετικούς καταλόγους στη Βουλή. Πάντως, εδώ και ημέρες το αρμόδιο υπουργείο είχε ανακοινώσει πως, σε περίπτωση που δεν εγκρίνονταν έγκαιρα τα νομοθετήματα, θα εξετάζονταν εναλλακτικές επιλογές. Συνεπώς, τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά του για το τι θα πράξει.

Παρόλο που το νέο νομοθετικό πλαίσιο βελτιώνει τις σημερινές αναποτελεσματικές διαδικασίες, η πλειοψηφία των κομμάτων, αν και το αντιμετωπίζει θετικά, λόγω της σοβαρότητας των νομοσχεδίων προτιμά να τα εξετάσει χωρίς πίεση χρόνου. Εκείνο που ενοχλεί τα κόμματα είναι η πρακτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση, η οποία καταθέτει την ύστατη στιγμή σημαντικά νομοσχέδια και απαιτεί να εγκριθούν άμεσα.

ΠΑΣΥΔΥ: Απέτυχε το σύστημα των προσλήψεων

Υπέρ της αλλαγής του συστήματος προσλήψεων τάσσονται και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτη Ματθαίου, να τονίζει πως το σημερινό σύστημα των προσλήψεων έχει αποτύχει.

Ο κ. Ματθαίου, μιλώντας στον «Φ», σημείωσε πως τα νομοσχέδια που κατέθεσε η Κυβέρνηση σε σχέση με την αλλαγή της διαδικασίας των προσλήψεων στηρίζονται στις εισηγήσεις που υπέβαλε ο κλάδος διευθυντών της ΠΑΣΥΔΥ.

Όπως είπε, η οργάνωση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών για τις μεταρρυθμίσεις, για το είδος των εξετάσεων τόσο για τις προσλήψεις όσο και για τις προαγωγές.

Ο κ. Ματθαίου σημείωσε πως η ΠΑΣΥΔΥ σέβεται τον θεσμό της Βουλής και το δικαίωμα των βουλευτών να εξετάσουν αναλυτικά τα νομοσχέδια. Απέφυγε, ωστόσο, να τοποθετηθεί για την κόντρα Εκτελεστικής – Νομοθετικής Εξουσίας, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση.